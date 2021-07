Mort de Wilhem Houssin : deux jeunes mis en examen et incarcérés

L'enquête continue après la mort de Wilhem Houssin mercredi 21 juillet à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes. Deux jeunes hommes ont été mis en examen pour homicide volontaire et écroués vendredi 30 juillet. Au total, l'enquête a mis en cause cinq jeunes, deux mineurs de 17 ans et trois majeurs âgés de 19, 20 et 21 ans. Lors de leur garde à vue, seuls deux d'entre eux ont reconnu des violences légères sur la victime. "Deux ont contesté avoir été présents au moment des faits et le dernier disait avoir été présent mais sans avoir participé à ceux-ci", ajoute le procureur de Rennes, Philippe Astruc.

De nombreuses fractures à la tête

Le motif de l'agression n'est pas encore établi. Dans l'après-midi du mercredi 21 juillet, Wilhem Houssin, un intermittent du spectacle de 49 ans, se rend à Saint-Jacques-de-la-Lande. Il doit visiter un appartement avec sa compagne. Le couple rencontre des difficultés pour trouver l'adresse du rendez-vous. Ils sont alors interpellés par un groupe de jeunes. Quand les secours arrivent, la victime est tombée et souffre de nombreuses fractures, notamment à la tête. L'autopsie a révélé la présence de lésions traumatiques à la face, au tronc et sur les membres inférieurs. Wilhem Houssin succombera ensuite à ses blessures à l'hôpital samedi 24 juillet, soit trois jours après l'agression.

Une enquête criminelle a été confiée par le parquet de Rennes à la sureté départementale "qui mobilise un nombre important d'enquêteurs sur cette enquête", explique le procureur de Rennes. Les présentations devant le magistrat instructeur et les débats devant le juge des libertés et de la détention étaient encore en cours ce vendredi. La famille de Wilhem Houssin organise une marche d'hommage samedi 31 juillet à 10 heures depuis le complexe sportif de Vezin-le-Coquet. Selon le frère de la victime, Benoît Houssin, "cette marche ressemblera à Wilhem", soit "une marche pacifique, haute en couleur et en musique".