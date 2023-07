Mort de Xana à Larressore: Deux ans de prison requis à l'encontre du conducteur responsable présumé

Les pleurs sont étouffés dans les mouchoirs. Les visages se réfugient dans les mains. Dans la salle d'audience du tribunal de Bayonne, l'ambiance est lourde. Très lourde. Fabien, jeune militaire de 19 ans, comparait, ce mardi 4 juillet 2023, devant le tribunal correctionnel pour "homicide involontaire". L'expérimentée présidente du tribunal Emmanuelle Adoul marche sur des œufs afin de mener à bien un procès dramatique et ménage toutes les parties d'une voix posée, mais ferme. L'audience raconte la mort brutale et soudaine d'une jeune fille, de retour de discothèque le 23 octobre 2022 à Larressore. Toute la famille et tous les amis de Xana ont pris place dans la petite salle du tribunal surchauffée en ce mois de juillet.

Une voiture pas en état de rouler

Les faits remontent au 23 octobre au petit matin. Il est 5 h 45. Xana, 18 ans, quitte la discothèque "La Nuba" à Dantaxaria. Elle était arrivée quelques heures plus tôt avec Charlie, son amie, en bus et voulait le reprendre pour le retour. Mais, finalement, elle monte dans la voiture de Fabien qui propose de les reconduire au domicile du grand-père de Xana. La jeune fille, assise au centre de la banquette arrière, a filmé la scène dans la voiture et publié la vidéo sur les réseaux sociaux. Elle raconte sa peur et précise "on va caner" . Fabien roule trop vite, il est en léger état d'ébriété, dépasse dangereusement les voitures, franchit la ligne blanche, ne prend pas un virage de la RD88. Et c'est le choc contre un arbre. Cinq personnes blessées, dont Xana qui va décéder quelques instants plus tard. La voiture est en piteux état. Freins défaillants, pneus lisses, contrôle technique pas à jour.

Le pardon impossible

À la barre du tribunal, c'est le grand-père de Xana qui parle pour la famille. Eric, lui-même ancien militaire chez les paras, tente de retenir ses pleurs. Le verbe fort et précis, mais le poids de la douleur sur les épaules, il insiste : "Je suis en colère et indigné, je n'ai pas de pardon à donner". La phrase tombe, dans un silence de mort, comme la lame sur la tête du condamné. Pour la famille de la victime, Me Olivier Trilles parle d'un "deuil pathologique". Et de préciser : "C'est contre-nature qu'un parent enterre son enfant". Sur leur banc Emily, la maman, Viktor, le petit frère et Frank , le papa, ne parviennent pas à contenir leur émotion.

Pas de souvenir de l'accident

D'autant que Fabien, chemise bleue, précise qu'il n'a "aucun souvenir de l'accident". le "seul souvenir, il est audio, quelqu'un qui pleure". Mais c'est tout. Fabien s'excuse, demande pardon, se dit désolé mais n'apporte aucune explication rationnelle. A t-il voulu impressionner ses passagers alors qu'il n'avait le permis de conduire que depuis quelques mois ? Une hypothèse soulevée à l'audience. Mais pas de certitude. Le prévenu précise qu'il est toujours militaire et qu'il veut le rester au delà du contrat de neuf ans qu'il a déjà signé ; comme pour se projeter vers un avenir très incertain.

Réquisitions: deux ans de prison dont une année ferme

"La chronique d'un drame annoncé". Voila commence le réquisitoire du procureur de la République. Jean-Claude Belot énonce: les verres d'alcool qui se succèdent avant même de rentrer dans la boite de nuit, "sur le parking". Puis Fabien au volant. "Un parcours démentiel". Puis, le petit film de Xana et l'accident lui même contre un arbre dans un virage qui n'a pas été maitrisé. Jean-Claude Belot dénonce "un comportement de la toute puissance à la sortie d'une boite". L'alcool n'explique pas le drame selon le procureur, mais c'est l'attitude du conducteur qui est en cause. Il y a donc un "certain caractère intentionnel" dans cet accident. Jean-Claude Belot demande une peine de deux ans de prison dont une année de prison ferme qui pourra être aménagée pour lui éviter l'incarcération. C'est aux juges du tribunal d'en décider. Le parquet demande aussi l'annulation du permis de conduire de Fabien.

Partie difficile pour Me Brigitte Delmas, l'avocate du jeune prévenu n'a que peu de marge de manœuvre. Les faits sont en effet incontestables et les conséquences sont irrémédiables. Alors la défense va contextualiser : la jeunesse, l'enchainement des faits, la route sinueuse, la fatalité aussi. "Cela n'excuse pas" précise l'avocate dont la plaidoirie courte et toute en modestie traduit l'impossibilité de trouver des bons mots pour son client, sans blesser les victimes. Décision du tribunal le 5 septembre. Le temps de la réflexion.