Mort de Yanis, 12 ans, dans un accident de la route aux Bordes : le conducteur roulait probablement trop vite

Le parquet de Montargis ouvre une information judiciaire pour homicide et blessures involontaires et violation des obligations de sécurité, et demande la mise en examen du conducteur, après l'accident de la route samedi aux Bordes (Loiret). Une vitesse excessive est en cause. Yanis, 12 ans, est mort

Loïc Abrial, procureur de Montargis, et Emilie Petrvski, substitut du procureur, le 14 janvier 2020

Montargis, France

Le conducteur de la voiture qui a effectué une sortie de route mortelle, samedi dernier, aux Bordes, sur la route de Sully-sur-Loire (Loiret), devrait être laissé libre sous contrôle judiciaire et mis en examen pour homicide et blessures involontaires, et violation des obligations de sécurité. C'est en tout cas ce que demande le parquet de Montargis.

La vitesse pointée du doigt

Le procureur de Montargis Loïc Abrial, aux côtés d'Emilie Petrovski, substitut du procureur, lors d'un point presse ce mardi à Montargis, indiquent qu'une vitesse excessive serait en cause, dans cet accident qui a coûté la vie Yanis, 12 ans, et blessé trois autres enfants (tous se rendaient à une compétition de taekwondo).

Le conducteur dit s'être endormi au volant

Lors des 48 heures de garde à vue, le conducteur de la voiture, Mamoudo Bassoum, 37 ans, champion de Taekwondo, et par ailleurs adjoint au maire de Chalette-sur-Loing, a expliqué aux gendarmes s'être probablement endormi au volant, tout en reconnaissant avoir peut-être roulé trop vite.

Un témoin a tout vu

Mais Loïc Abrial indique qu'un chauffeur de taxi témoigne avoir été dépassé à vive allure sur cette route limitée à 80 km/h par la Citroën Picasso de Mamoudou Bassoum, puisque lui-même roulait à 110 km/h (en excès de vitesse donc).

Les autres enfants présents dans la voiture sous le choc

Quelques centaines de mètres plus loin, le véhicule effectuait sa sortie de route, et Yanis, 12 ans, était tué. Son frère cadet, présent lui aussi dans la voiture, ainsi que deux autres enfants, ont été légèrement blessés : ils sont sortis d'affaire, mais deux sont encore hospitalisés ce mardi. Tous les trois sont très choqués psychologiquement et aucun n'a été entendu par les enquêteurs, pour le moment.

Mamoudou Bassoum déjà condamné pour conduite sans permis

Mamoudou Bassoum s'est déjà fait retirer son permis de conduire dans le passé, après avoir perdu tous ses points, principalement pour excès de vitesse, et avait été condamné en 2016 pour conduite sans permis.

Une information judiciaire est donc ouverte pour homicide involontaire, blessures involontaires et violation des obligations de sécurité, et un juge d'instruction est nommé. Le parquet demande, en outre de la mise en examen, le placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire un véhicule et d'entrer en contact avec les victimes.