Mort de Yusufa : l'émotion est encore vive dans le quartier de la Métare à Saint-Étienne

Des bouquets de fleurs sont accrochés le long de la rampe de l'escalier. C'est sur ces marches que Yusufa s'est effondré, mortellement poignardé, la semaine dernière.

Awa habite juste à côté. Son balcon, situé en rez-de-chaussée, est à quelques mètres du lieu du drame. Elle a assisté à toute la bagarre ce soir-là et s'est sentie impuissante. "J'ai entendu du bruit, je me suis mise au balcon et j'ai vu le monsieur avec un tournevis. J'ai crié fort, fort, fort. J'ai pris mon téléphone en sortant. Malheureusement il avait déjà reçu des coups. J'ai appelé l'ambulance, les pompiers... on lui a tenu la tête. On s'est regardé dans les yeux. Je lui disais : tiens bon, tiens bon, tiens bon. Il me fixait dans les yeux. Il est parti, il nous a quitté malheureusement. Lâchement. Pour une histoire banale. C'était horrible. Dans le quartier tout le monde veut partir. Les gens ne sont plus rassurés. Vu que pour un rien ils s'emballent et c'est toute une communauté qui vient. C'est lâche".

Yusufa laisse une petite fille de deux mois et demi. Sa mère, Lætitia, évoque un homme simple, sportif, qui ne cherchait pas les problèmes. Elle a toujours du mal à réaliser ce qu'il s'est passé. "Pour moi c'est de la sauvagerie. Ils ne sont pas humains ceux qui ont fait ça. Ils ne sont pas humains. Encore, moi je n'ai pas vu la vidéo {NB de l'agression}. Mais on m'a dit qu'à la fin, quand il était par terre, on venait encore le frapper. Ces personnes-là ne méritent pas qu'on leur fasse de cadeau. Il faut qu'elles payent le prix fort. Moi je voyais, les gens de l'est (ils disaient) : sale noir. Moi je lui disais : calcule pas, viens, on part. C'est vrai que lui, il voulait toujours essayer d'arranger, mais dans la parole. Toujours il voulait des réponses. Qu'on lui rende justice. Que ma fille, quand elle aura grandi, qu'elle sache que son père il est décédé en tant que héros. Que c'était un héros, un guerrier".

Lætitia se rendra à la marche de samedi avec son bébé. Une marche qu'elle a voulu silencieuse. Elle prévient qu'elle ne tolérera aucun débordement, aucune tension entre quelque communauté que ce soit.

Le racisme montré du doigt

Abdoulaye Touré, qui se présente comme l'ami, le "frère de cœur" de Yusufa, raconte qu'il y a déjà eu des tensions et même des agressions dans ce quartier où se trouve un foyer pour demandeurs d'asile mêlant des personnes de diverses origines. Pour lui, les Africains sont trop souvent victimes de racisme. Le problème c'est que la situation n'est pas dénoncée. "Ces personnes ont peur, expliqué Anta Souaré, vice-présidente de l'association des Sénégalaise de la Loire Diappalante. Elles ont peur parce que ce sont des demandeurs d'asile. Quand on porte plainte pour dénoncer, on demande les papiers, et ça les stoppe tout de suite. Ce n'était pas la première fois et là, vraiment, ils sont venus pour tuer. C'est pire que la haine".

Le caractère raciste de ce meurtre et la préméditation n'ont pas été retenus au moment de la mise en examen des trois suspects. Mais l'instruction ne fait que commencer.