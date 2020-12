Mort de Zineb Redouane à Marseille : une contre-expertise met en cause les CRS

C'était il y a deux ans tout juste. Le 1er décembre 2018, lors d'une manifestation des gilets jaunes à Marseille, Zineb Redouane, octogénaire, est touchée par une grenade lacrymogène alors qu’elle se trouve à la fenêtre de son appartement à Marseille au 4ème étage. Grièvement blessée au visage, elle succombe le lendemain à l'hôpital lors de son anesthésie. Sa mort suscite une vive émotion. Très vite sa famille et la population accuse la police.

Une contre-expertise menée par Diclose et Forensic Architecture

Après plusieurs rebondissements, l'affaire est dépaysée à Lyon en août 2019 suite à des soupçons de collusion entre le parquet de Marseille et les policiers mis en cause. Et on apprend donc ce jour que l'analyse conduite par Disclose, basée sur le rapport balistique, des images de vidéosurveillance et une modélisation 3D détaillée contredit le rapport d'expertise officiel qui concluait que le lance-grenade à l'origine du tir avait été "utilisé selon les préconisations et les procédures d'emploi en vigueur dans la police nationale" et mettait hors de cause les CRS.

Les CRS responsables ?

L'un des avocats de la famille était persuadé qu'il s'agissait d'un tir tendu, strictement interdit face à un immeuble d'habitation. Et selon la contre-enquête, "depuis la position des CRS au moment du tir, la présence de plusieurs immeubles en vis-à-vis direct aurait dû constituer, à tout le moins, une alerte rouge". D'autant que la munition utilisée, une grenade de type MP7, "est normalement prévue pour atteindre une cible située à 100 mètres". L'analyse image par image de Disclose et Forensic Architecture permet, selon eux, d'identifier la trajectoire du tir en direction de l'immeuble de la victime ainsi que la position du tireur. Le projectile a, d'après la contre-enquête, atteint Zineb Redouane "au bout de 37 mètres". Conclusion de Disclose, la modélisation 3D de l'environnement "démontre l'existence d'un danger au moment du tir et les responsabilités du tireur et du superviseur sont clairement engagés".

Un magistrat lyonnais, rappelle Disclose, doit encore se prononcer sur la conformité du tir et la responsabilité des CRS dans la mort de Zineb Redouane. Les avocats de la famille espèrent que le juge réclamera une nouvelle expertise.

