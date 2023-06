Mort de Nahel : dispositif de sécurité et de prévention mis en place à La Rochelle

Après avoir passé une partie de la nuit au PC de sécurité de La Rochelle, le maire Jean-François Fountaine et le préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier se sont rendus à Villeneuve-les Salines pour constater les dégâts . Les bureaux de la mairie de proximité et le bureau de tabac de l’Intermarché ont été saccagés. Aucun blessé n'a été à déplorer au cours de cette nuit de violences.

Afin d’anticiper de possibles nouvelles violences ces deux prochaines nuits, les services municipaux et de l'état ont décidé d'organiser des dispositifs de sécurité et de prévention. Dans un communiqué, la ville de La Rochelle indique que "la continuité du service public de la mairie de proximité de Villeneuve-les-Salines sera assurée." Dans l’attente de la remise en l’état des bureaux, l’accueil s’organise au rez-de-chaussée dans les locaux de France Services. L’ensemble des titres (passeports, cartes d’identité…) pourront être délivrés dès lundi 03 juillet.

Poubelles rentrées, collecte avancée, éclairage maintenu

Ce vendredi 30 juin et pour tout le week-end, la Ville de La Rochelle invite les entreprises et les particuliers à ranger leurs poubelles, tout matériel de travaux ou autres objets sur la voie publique. La collecte des déchets à La Rochelle est avancée, ce vendredi à 17h. Pour le secteur du centre-ville, habitants, commerçants, restaurateurs, il est conseillé de garder leurs poubelles.

La ville et la communauté d’agglomération vont renforcer la sécurité des bâtiments principaux et des chantiers en cours . L’éclairage public sera maintenu, jusqu’au 16 juillet, toute la nuit, sur l’ensemble de la ville de La Rochelle pour faciliter les différentes interventions.

"Garder les enfants à la maison"

Les autorités appellent à la vigilance et invitent "**les habitants à rester chez eux en soirée et à garder leurs enfants à la maison." Le maire de La Rochelle a tenu à saluer les services de prévention de l’ALPMS et de l’ADEI qui travaillent sans relâche pour appeler au calme et maintenir le dialogue avec les jeunes. Il salue également le travail des forces de l’ordre, police municipale, police nationale et des sapeurs-pompiers. Enfin, Jean-François Fountaine "condamne avec fermeté, toutes les actions de violences visant à créer des dégradations qu’elles soient privées ou publiques."