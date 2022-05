Mort du rugbyman de Montauban Kelly Meafua : il avait 2,3 g d'alcool dans le sang et pris de la coke

Les résultats des analyses toxicologiques confirment que le troisième ligne de l'US Montauban Kelly Meafua était sous le coup d'une alcoolisation massive. Il avait également pris de la cocaïne avant de sauter du Pont-Vieux le 6 mai dernier.

à lire aussi L'autopsie du rugbyman Kelly Meafua confirme la mort par noyade

2,3 grammes d'alcool dans le sang

Le parquet de Montauban dispose aussi des données sur l'alcoolémie du joueur de 32 ans. Elles sont là aussi édifiantes, lors de l'autopsie le corps de Kelly Meafua contenait encore 2,34 grammes d'alcool par litre de sang.

Quant aux circonstances qui ont amené le Samoan à se jeter du pont, haut de plus de 20 mètres, là aussi l'investigation a avancé et écarté certaines thèses. _"_Il s'agissait d'un défi et non d'un accident ou d'un suicide", précise à France Bleu le procureur de la République de Montauban Bruno Sauvage. Il est donc définitivement établi que le troisième ligne de l'USM avait consommé de la cocaïne et une grosse quantité d'alcool après le dernier match de son équipe à Sapiac. Consommation qui l'a poussé à tenter l'intentable, au péril de sa vie.