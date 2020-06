Mort du caporal Noyer : le renvoi de Nordahl Lelandais pour "meurtre" confirmé

Nordahl Lelandais sera renvoyé devant la cour d'assises de la Savoie pour le "meurtre" d'Arthur Noyer. La décision prise par le juge d'instruction en charge du dossier le 19 juin a été confirmée. Le parquet général de Chambéry annonce qu'il ne fera pas appel de ce renvoi. Une décision qui ne va pas dans le sens de la famille du caporal berruyer, mort en avril 2017. Elle souhaitait que soit retenue la qualification d'"assassinat", c'est-à-dire un meurtre avec préméditation. Nordahl Lelandais encourt donc une peine moins lourde : jusqu'à 30 ans de prison pour un meurtre et non plus la perpétuité pour un assassinat.

Le procès de Nordahl Lelandais devrait se tenir en 2021.