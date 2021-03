Mort du député de l'Oise Olivier Dassault : le maire de Roanne Yves Nicolin perd "un bon copain"

Le député Les Républicains de l'Oise Olivier Dassault est décédé dans un accident d'hélicoptère ce dimanche 7 mars, en fin d'après-midi à Touques, près de Deauville. Le crash s'est produit juste après le décollage. Le pilote de l'engin est également décédé. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte.

"C"était quelqu'un de gentil et de disponible", se souvient le maire de Roanne

Âgé de 69 ans, Olivier Dassault avait partagé les bancs de l'Assemblée nationale avec Yves Nicolin, ex-député de la Loire et actuel maire de Roanne. "Je l'ai connu en 1993", confie celui qui est aussi président de Roannais Agglomération. "Et jusqu'en 2017, quand j'ai laissé mon mandat de député, on était assez proches, on a fait quelques voyages ensemble et on a découvert quelques petits restaurants dans Paris."

"Il avait beau être parmi les plus grandes fortunes de France, c'était quelqu'un de simple, de gentil et de disponible", se souvient Yves Nicolin. "C'était vraiment un bon copain. A l'Assemblée nationale, il défendait toujours la cause des entrepreneurs. J'ai été choqué d'apprendre sa mort. C'est très triste de le voir partir dans ces circonstances. Il aura eu une très belle vie, mais trop courte."

Autre réaction, celle de Jean Michel Mis, député LREM de la 2ème circonscription de la Loire. "J’apprends avec consternation et tristesse le décès de mon collègue Olivier Dassault", écrit l'élu sur Twitter. "Il m’avait fait l’amitié de me demander d’écrire dans le magazine de son association Génération Entreprise, Nous défendions une même vision de la souveraineté nationale."