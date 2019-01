Mort du jeune Aurian : des peines de prison inférieures aux réquisitions du procureur de Montargis

Montargis, France

Trois hommes ont été condamnés ce mercredi après-midi par le tribunal correctionnel de Montargis, deux ans après la mort d'Aurian Mi-Poudou. Le jeune de 16 ans, originaire de Château-Renard, avait été tué d'un coup de fusil en janvier 2017 lors d'une soirée arrosée dans un appartement de Courtenay. Son corps avait été retrouvé en mars dans le canal de Briare, à Montcresson.

Kévin Cosset est condamné à quatre ans de prison ferme pour recel de cadavre et non-assistance à personne en danger. Il reste donc en détention, tout comme un autre jeune, El Kacim Kerani, condamné à trois ans de prison ferme pour les mêmes motifs. Ces deux jeunes de 23 et 24 ans sont, en revanche, relaxés du motif de non dénonciation de crime.

Des condamnations inférieures aux réquisitions du procureur

Un troisième homme, Alain Fouré, 48 ans, chez qui le drame s'est déroulé à Courtenay, est quant à lui condamné à dix-huit mois de prison, dont neuf mois avec sursis. Il sera prochainement convoqué chez le juge des libertés et de la détention. Ces condamnations sont inférieures aux réquisitions du procureur de la République qui avait demandé respectivement six, cinq et un an de prison à l'encontre des trois prévenus. Ce denier Loïc Abrial envisage de faire appel de ces condamnations.

Intérieur du tribunal correctionnel de Montargis © Radio France - Christophe Dupuy

Les deux "copains" d'Aurian Mi-Poudou ont toujours affirmé qu'il s'agissait d'un accident. Et ont affirmé à l'audience le 8 janvier 2019 qu'un quatrième homme, Alexis, était l'auteur des coups de feu mortels : ce dernier, qui est le fils d'Alain Fouré, est mort d'une overdose quelques mois après le drame.