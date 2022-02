Mort du jeune Loïc en Dordogne : encore beaucoup de questions autour de la mort du jeune homme

Aucune trace de violence. Les premières conclusions du médecin légiste qui est allé examiner le corps de Loïc Douhot, retrouvé mort vendredi en début d'après-midi à Chancelade, ont de quoi surprendre. Deux jours après la disparition du jeune homme mardi soir à la sortie de son travail au McDonald's de Marsac-sur-l'Isle, les enquêteurs de la police judiciaire ont tiré la rubalise et garé la camionnette de la police technique et scientifique le long de la très passante route de Ribérac, au niveau du hameau du Pas de l'Anglais.

Pas de traces extérieures de violences

Tenu à distance par les policiers, on voit de loin des hommes et des femmes en combinaison blanche poser des petits plots numérotés à côté de traces de pneus dans la boue. Le corps du jeune homme a été retrouvé là, tout près de la chaussée, dans la cour d'une maison que les voisins disent abandonnée, à part un voisin qui vient y garer sa voiture et son camping-car de temps en temps. L'Isle coule en contrebas, à quelques mètres de là. "La nuit, ici tout est noir, tout le monde dort", explique le propriétaire de la maison d'à côté.

Pourtant, les recherches avaient commencé à plusieurs kilomètres de là, à Mensignac. Le portable du jeune homme a borné dans le secteur. Au levé du jour, plusieurs camions de CRS traversent les petites routes de campagne pour se garer dans la cour d'une ferme isolée, La Gardie. De là, plusieurs groupes partent pour une battue dans les bois environnants, à la recherche de traces de pneus ou d'un indice.

Il n'y a pas eu d'interpellation pour l'instant

C'est la téléphonie qui les a amené à Mensignac. C'est elle qui va les mener au corps. Selon la procureure de Périgueux Solène Belaouar, de nouveaux éléments sur la localisation du téléphone du jeune homme sont parvenus tardivement. Les antennes sont rares dans le secteur, mais le bornage a été suffisamment précis pour permettre aux enquêteurs de localiser le corps. Il était à l'extérieur et n'était pas dissimulé.

Une autopsie aura lieu lundi pour tenter de déterminer si le jeune Loïc est mort avec ou sans l'intervention d'un tiers. Et donc, s'il s'agit ou non d'une affaire criminelle. Pour l'instant, il n'y a eu aucune interpellation, selon la procureure de Périgueux Solène Belaouar. L'information judiciaire est toujours ouverte pour enlèvement et séquestration, confiée à une juge d'instruction du tribunal de Périgueux. La police judiciaire de Bordeaux et son enquête de Périgueux sont saisis de l'enquête.