Mort du jeune Loïc en Dordogne : le jeune homme venait de passer le concours pour devenir policier

"C’était un gentil garçon, personne ne comprend ce qui s’est passé. Je lui ai parlé mardi après-midi, c'est la dernière fois que j'ai vu mon fils", confie le père de Loïc Douhot, sous le choc, ce vendredi soir. Le corps du jeune homme de 22 ans a été retrouvé plus tôt dans la journée près d'une maison abandonnée au Pas-de-l'Anglais, un hameau à la sortie de Chancelade sur la route de Ribérac en Dordogne. Sa famille s'est réunie dans la soirée autour de la grand-mère de Loïc, qui habite à quelques centaines de mètres de là.

Le jeune homme voulait devenir policier

Le jeune homme passait souvent chez elle, à Chancelade, entre le domicile de son père à Coulounieix-Chamiers, et son travail comme serveur au McDonald's de Marsac-sur-l'Isle. Il venait de passer le concours pour devenir gardien de la paix, "il était admissible", précise l'oncle de Loïc : "C'était un gentil garçon, il avait toute sa vie devant lui. Et on nous l'a enlevé. On ne peut pas accepter ça".

Tous ceux qui le connaissent savent qu'il était merveilleux. Il avait passé le concours de policier, il était admissible

- L'oncle de Loïc Douhot

Petit-fils d'un colonel de l'armée ivoirienne, Loïc avait grandi entouré par une soeur et deux petits frères. Il a grandi en Périgord, et passé sa scolarité au lycée Jay de Beaufort de Périgueux. Il avait une petite amie. C'est elle qui la première a signalé sa disparition, par un message lancé sur les réseaux sociaux. Le jeune homme lui avait envoyé un dernier message, mardi soir, aux alentours de minuit. Depuis, elle n'avait plus eu de nouvelles.

Petit-fils d'un colonel de l'armée ivoirienne

La police a découvert la voiture de Loïc vide sur le parking, avec ses affaires répandues au sol à côté. Une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration. Les enquêteurs de la police judiciaire de Bordeaux et son antenne de Périgueux sont saisis. Ils vont devoir établir si la mort du jeune homme est criminelle ou non.