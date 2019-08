Mort du maire de Signes : la commune de Saint-Jean-de-Luz apporte son soutien

Saint-Jean-de-Luz, France

"La ville de Saint-Jean-de-Luz et son maire, Jean-François Irigoyen, éprouvent une grande tristesse mais surtout une vive colère suite au décès du maire de Signes (Var), qui s'est interposé pour lutter contre un dépôt sauvage". Voilà la phrase par lequel débute le communiqué publié par la municipalité de Saint-Jean-de-Luz au lendemain du décès de Jean-Mathieu Michel, maire du village dans le Var. Le maire des Pyrénées-Atlantiques parle de l'incivisme comme d'un _"véritable fléau"_et dénonce le manque d'un dispositif pénal "dissuasif". La lettre se termine par des condoléances à la famille de M. Michel et aux habitants de la commune de Signes.

Jean Francois Irigoyen nouveau maire de St Jean De Luz © Radio France - Paul Nicolaï

Jean-Mathieu Michel est décédé après avoir été percuté par un véhicule, lundi 5 août. À son bord, deux ouvriers du bâtiment que le maire venait de réprimander car ils déversaient des gravats illégalement sur un chemin privé de la commune. Selon les premiers éléments de l'enquête, le choc serait d'origine accidentel et non pas volontaire.