Mort du maire de Signes (Var) : le vice-président des maires du Loiret "indigné et en colère"

Christian Bouleau, vice-président de l'association des maires du Loiret, se dit "indigné et en colère" après le décès ce lundi du maire de Signes (Var) renversé par un fourgon dans l'exercice de ses fonctions. "On n'est plus protégés, il n'y a plus de respect de l'autorité", estime le maire de Gien.

Gien, France

L'émotion est très vive ce mardi au sein de l'association des maires de France, après le décès du maire de Signes, dans le Var. Jean-Mathieu Michel est mort après avoir été renversé par un fourgon lundi après-midi sur un chemin privé de sa commune, il venait de demander à deux personnes de ramasser les gravats qu'ils venaient de décharger illégalement. Une enquête est en cours pour savoir s'il s'agit d'un accident ou d'un acte volontaire.

Drapeaux en berne à la mairie de Gien

Le vice-président de l'association des maires du Loiret, Christian Bouleau annonce qu'il va "mettre les drapeaux de [sa] mairie en berne" à Gien, en hommage et par solidarité avec la famille et les proches du maire de Signes : "c'est vraiment un drame, je suis en colère, indigné".

"Comment peut-on en arriver à ce qu'on agresse un maire et qu'on le tue ?" s'interroge Christian Bouleau tout en précisant qu'il faut "rester prudent" : "est-ce un accident ou un acte délibéré ? L'enquêtes le dira."

On ne respecte plus les maires !" (Christian Bouleau)

Le maire de Gien va plus loin et estime : "en tant que maires, on n'est plus protégés, moi même j'ai été vandalisé chez moi à l'époque des gilets jaunes. Il n'y a plus de respect de l'autorité, on ne respecte plus la police, on ne respecte plus la justice, on ne respecte plus les maires et in fine ça met en péril la démocratie et la République !"

La République doit protéger ses maires"

"On en arrive à la mort d'un maire dans l'exercice de ses fonctions, c'est catastrophique", poursuit le vice-président de l'association des maires du Loiret. "Il ne faudra plus 'étonner que demain il n'y ait plus un maire en France, il faut réagir pour arrêter ça, la République doit protéger ses maires." Christian Bouleau évoque son expérience personnelle et cite "des agressions sur les réseaux sociaux, et maintenant d'homme à homme". Selon lui, "c'est toutes les semaines" que cela arrive : "l'autre jour sur le marché de Gien, un restaurateur a déposé des ordures qui n'étaient pas là où il fallait, je suis allé les déposer sur son comptoir, ça a été _une agression verbale_. Il y a deux jours, je suis allé voir une personne qui stationnait sa voiture dans un endroit interdit, on s'est disputés : c'est quotidien, les incivilités !"

Olivier Geffroy, adjoint au maire d'Orléans et président des Républicains du Loiret