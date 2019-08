Mort du maire de Signes (Var) : "l'indignation et la colère" du Président des maires de l'Indre

Châteauroux, France

" C'est de l'indignation et de la colère ": le président de l'association des maires de l'Indre, premier magistrat de la commune de Déols, ne cahe pas son émotion après la mort du maire de Signes dans le Var. Lundi après midi, Jean-Mathieu Michel a été renversé par un fourgon sur un chemin privé de la commune. Quelques instants auparavant, il avait demandé à deux personnes de ramasser les gravats qu'ils venaient de décharger illégalement. Une enquête a été ouverte pour déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un acte volontaire.

Les incivilités, c'est notre lot quotidien ! " : Michel Blondeau

Contacté par France Bleu Berry, Michel Blondeau, président de l'association des maires de l'Indre, se dit " indigné et en colère après ce " drame ". Le maire de Déols souligne que les incivilités, c'est " le lot quotiden des élus locaux et on voit bien, que parfois, ça peut se terminer en drame". Michel Blondeau rappelle que les élus locaux sont confrontés très régulièrement à cette problématique des dépôts sauvages : " Pour ne pas payer la déchetterie ou éviter faire des kilométres pour traiter des déchets, certains n'hésitent à deverser dans la nature, ça coûte moins cher mais au final, c'est la commune qui paiera". Là, c'est un élu qui l'a payé de sa vie. Si l'intention volontaire de renverser l'élu local du Var est établie, Michel Blondeau souhaite une sanction exemplaire : " J'espère que la justice considérera avant tout l'abnégation, le dévouement et le travail des élus locaux face à des populations pas toujours faciles à convaincre ".

Un maire meurt dans l'exercice de ses fonctions, un cap est franchi " : Gil Avérous, maire de Châteauroux

Le maire de Châteauroux, Gil Avérous a fait part également de son émotion sur les réseaux sociaux : " Un cap est franchi, un maire meurt dans l'exercice de ses fonctions...au nom de la ville de Châteauroux, j'adresse mon soutien à ses proches et à ses habitants"