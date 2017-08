Mort du petit Moro Keita : une plaque en sa mémoire inaugurée dans le parking du Auchan-Grammont

Ce samedi 5 août, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées en mémoire du petit Moro Keita, 6 ans, mort l'année dernière après avoir été écrasé sous le rideau métallique du parking souterrain du Auchan Gramont. Une plaque en sa mémoire a été inaugurée.

C'était il y a quasiment un an, le 19 août 2016. Le petit Moro Keita, 6 ans, mourrait dans la soirée, étouffé sous la grille métallique qui verrouille l’accès au parking souterrain du Auchan Grammont. Samedi 5 août, en fin d'après midi, une cinquantaine de personnes, familles et amis se sont rassemblés devant le centre commercial. Une plaque en mémoire du jeune garçon a été vissée au mur, là où l'accident s'est déroulé à la sortie du parking.

Entre tristesse et amertume

Un moment spécial pour tout les proches, rattrapés par le chagrin. "C'est une grande émotion. Ça me rappelle du coup ce qui s'est passé ce soir-là et ce n'est pas facile. La plaque, ce n'est pas grand chose mais c'est pour lui montrer qu'on ne l'oublie pas" explique Mamadi Keita, le papa. Autour du père de famille des proches, des amis, beaucoup avec un bouquet de fleurs entre les mains. Un an après le drame c'est de la tristesse et de l'amertume qui régnaient lors de ce moment de recueillement. "C'est comme ci cela s'était passé hier", avoue en larme Saphiatou, une cousine. "J'ai des enfants et ça aurait pu également leur arriver, alors ça fait réfléchir", ajoute quant à lui Bruno. "Personne n'a appuyé sur un bouton mais il faut qu'on comprenne pourquoi s'est tombé sur le petit Moro" lâche lui Moussa.

La plaque a été installée il y a quelques semaines sur les lieux du drame, dans le parking du centre commercial Auchan-Gramont © Radio France - Stéphane Garcia

L'affaire est jugée à Agen

Depuis six mois c'est le tribunal de grande instance d'Agen qui se charge du dossier, car la société de sécurité mise en cause dans l'affaire s'occupe également des locaux du palais de justice de Toulouse. Sauf que pour Mamadi Keita qui n'a toujours eu pas de nouvelles, l'attente commence à se faire longue. "On attend toujours et à force et ça devient pénible à vivre, on y pense tout le temps. Même mes avocats n'ont pas d'informations, ils m'ont dit d'attendre et d'être patient".

Mamadi Keita : "C'est difficile parce que ça fait remonter les souvenirs. J'espère qu'on finira par avoir une réponse, pour pouvoir faire le deuil..." Copier

Plusieurs minutes de silences ont été respectées devant la plaque et deux prières ont été prononcées. © Radio France - Stéphane Garcia

De son côté, le vigile de 55 ans de garde le soir du drame, est toujours placé sous statut de témoin assisté Il a été mis à pied par sa société France Gardiennage.