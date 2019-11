Mort du petit Soan à Friville-Escarbotin : l’enfant aurait été intoxiqué au gaz

C’est ce qui ressort de l’autopsie pratiquée ce lundi matin, au lendemain de la découverte du corps de ce garçon de six ans. Il a été retrouvé mort dans un hôtel de Friville-Escarbotin, une bonbonne d'hélium et un masque de plongée à ses côtés. Son père a été découvert pendu un peu plus tôt.