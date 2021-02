Mort du petit Tony à Reims : l’entourage des accusés interrogé par la cour sur les soupçons de maltraitance

Après la description lundi du calvaire subi par le petit Tony dans les tous derniers jours de sa vie, le procès s'est poursuivi ce mardi 2 février à Reims avec l’audition des témoins, amis ou voisins, du couple formé par Loïc Vantal et Caroline Létoile. Le beau-père et la mère de cet enfant comparaissent devant les assises de la Marne. Lui pour "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner", elle pour "non assistance à personne en danger et non dénonciation de mauvais traitements". Le jeune couple, 24 et 19 ans à l'époque, s'était formé à la fin de l’été 2016.

A la barre, une ex-petite amie de Loïc Vantal raconte les soirées jusqu’au bout de la nuit de l’été 2016, avec musique très forte, alcool, cannabis et l’enfant Tony au milieu. A l’époque, elle est hébergée chez Caroline Létoile. Loïc Vantal vient souvent au domicile. Et finalement début septembre 2016, Caroline Létoile avoue qu’elle a "un coup de foudre" pour Loïc qui s’installe chez elle.

Et Tony dans tout ça ? "Il était gentil, mais il n'avait pas de règles, il n’avait pas d’heures pour manger, pour se laver, ou pour dormir". A l’époque, ni Loïc Vantal ni Caroline Létoile ne travaillent. A la barre, l’ex-petite amie de Loïc Vantal décrit l’accusé comme un homme "méchant, jaloux", mais jamais violent physiquement avec elle.

Quand on a peur, on se barre, ou on ferme la porte et on appelle la police -- une amie d’enfance de Caroline Létoile

Interrogée sur le couple et l’attitude de Loïc Vantal envers Tony, une amie d’enfance de Caroline Létoile raconte le changement d’attitude de l’accusé, "gentil, puis du jour au lendemain méchant". Elle assiste à une scène en particulier qui la choque : "J’ai dit à Caroline Létoile que Loïc Vantal parlait mal à son fils, que c’était pas normal, elle le laissait fumer du cannabis dans le salon alors qu’elle était anti-drogue. Je comprends pas".

Et puis un jour à la mi-octobre, constatant que Tony a un gros bleu sous l’œil, l’amie d’enfance émet des doutes : "Je lui ai demandé s’il tapait le petit, je lui ai dit de venir à la maison et que j’appellerai à la police". Mais Caroline Létoile parle d'une chute à l'école, elle s’éloigne même.

Quand la présidente de la cour d’assises lui demande si l’accusée était sous emprise, elle répond directement : "Elle était pas emprisonnée… Quand on a peur, on se barre ou on ferme la porte, on appelle la police". Pourquoi n’a-t-elle rien signalé si elle avait des doutes sur d’éventuelles maltraitances ? "Je l’ai dit à la dame des services sociaux ! Et puis qu’est-ce que je pouvais faire face à Loïc, vous avez vu le morceau !" répond le témoin.

Un voisin déjà mis en cause, pressé de questions

Comme l'amie d'enfance de l'accusée, le voisin qui habite en dessous de l’appartement du couple est pressé de questions ce mardi. Poursuivi par la justice en 2019 pour non-dénonciation de mauvais traitements et relaxé deux fois, il répète ce qu’il a déjà dit plusieurs fois. "Une semaine avant le drame, j’ai dit au bailleur social que j’avais peur pour l’enfant, que l’environnement était malsain pour lui, mais j’étais loin d’imaginer ce qui se passait vraiment", raconte Jonathan L. Le voisin parle des bruits et de la musique assourdissants dans l’immeuble.

Son épouse, malade d’un cancer à l’époque, placarde une affiche sur les violences faites aux femmes dans l’ascenseur de l’immeuble. Dans le doute… mais le voisin répète encore et encore : "On n'était pas sûrs, on ne savait pas quoi faire". L’avocat de l’association Enfance et partage, partie civile dans le procès, glisse au voisin qu’il existe un numéro pour signaler les maltraitances, le 119.

