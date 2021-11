Mort du petit Tony : son beau-père condamné en appel à 20 ans de réclusion, sa mère à quatre ans ferme

À l'issue d'une semaine de procès en appel, la cour d'assises des Ardennes a reconnu ce vendredi Loïc Vantal coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort de son beau-fils Tony, décédé à l'âge de 3 ans et demi à Reims en novembre 2016. Comme en première instance à Reims en février dernier, il écope de 20 ans de réclusion criminelle, assortis d'une peine de sûreté sur les deux-tiers de la durée, pendant laquelle le condamné restera derrière les barreaux. Il devra aussi se soumettre à un suivi socio-judiciaire de sept ans.

à lire aussi Mort du petit Tony : 20 ans requis contre le beau-père, six ans contre la mère

Le ministère public, qui avait requis 30 ans lors du premier procès et avait fait appel de la décision, a finalement demandé une condamnation à 20 ans de réclusion criminelle au dernier jour de ce procès à Charleville-Mézières. L'avocat général, Bruno Fayard, s'en est justifié : "Il y a peu de temps encore, j'estimais qu'il fallait plus que ça. Quand j'ai entendu Ployé (l'expert-psychologue) dire que Loïc Vantal ne racontait pas d'histoires quand il nous dit qu'il se considère comme une merde, je me suis dit que je ne pouvais pas demander 30 ans. Lui, il a compris. Caroline Létoile n'a pas compris".

Caroline Létoile, la mère de l'enfant, est condamnée à cinq ans de prison, dont un an avec sursis, pour non-dénonciation de mauvais traitements et non-assistance à personne en danger, avec une période probatoire de 3 ans. C'est la peine maximale et c'est un an de plus qu'en février 2021, lors du premier procès : en première instance, la cour d'assises de Reims lui avait infligé une peine de 4 ans de prison dont un avec sursis.

Le calvaire de Tony en 2016 avait duré un mois et demi dans le quartier des Châtillons à Reims : des punitions corporelles puis des violences allant crescendo, des coups répétés et réguliers qui ont tué l'enfant de 3 ans et demi. L'autopsie du corps du petit garçon avait mis en évidence de nombreux hématomes sur tout le corps et une fracture du nez.