Mort du petit Yanis dans les Pyrénées-Orientales : le parquet requiert cinq ans de prison avec sursis

Malgré une demande de renvoi des parties civiles, le procès de la conductrice qui a percuté et tué le petit Yanis, 8 ans, le 6 février 2022, s'est tenu ce mercredi au tribunal correctionnel de Perpignan. C'est la première fois que la prévenue, âgée de 57 ans, s'exprimait en présence de la famille des victimes. Elle était jugée pour homicide involontaire avec deux circonstances aggravantes, dont un délit de fuite.

Un procès houleux

Incidents, passes d'armes, suspension : le procès s'est tenu dans une atmosphère tendue. Notamment en début d'audience, lorsque les avocats des parties civiles ont demandé un renvoi. Le but : examiner une demande d'ouverture d'information judiciaire, ce qui permettrait une nouvelle enquête, chapeautée par un juge d'instruction. Mais les débats se sont finalement poursuivis à la demande de la présidente du tribunal.

"Je suis plus que désolée"

A la barre, Marie-Christine livre sa version des faits. Aujourd'hui placée sous contrôle judiciaire, elle a interdiction de conduire depuis le mois d'avril. Le 6 février, elle roule sur la D39, avec ses deux petites filles à bord. Près du lac de Villeneuve-de-la-Raho, après un ralentisseur, elle dit avoir "été éblouie d'un coup, avec comme une boule de feu" apparue soudainement sur son visage. Elle roule alors à 50km/h, dans une zone affichée à 30km/h, et ne freine pas au passage piéton, concluent les expertises.

"Tout de suite j'ai senti un impact, je me suis demandée ce que c'était, j'ai cru à un volatile, mes petites ont crié dans la voiture". Elle raconte alors avoir tenté de s'arrêter dans un parking à proximité, mais s'être fait "klaxonner" à plusieurs reprises et avoir repris la route. Elle s'arrêtera 500 mètres plus loin : "les gens faisaient des gestes, j'ai vu que c'était grave et je me suis arrêtée plus loin. Je n'ai jamais essayé de m'enfuir"

La prévenue s'excuse plusieurs fois, affirme être "plus que désolée", mais assure tout le long de l'audience qu'elle n'a pas vu l'enfant. Alors pourquoi avoir affirmé le contraire lors de sa première audition à la gendarmerie ? "J'ai dit que c'était un petit garçon parce que j'ai entendu qu'on me l'a dit, je devais être tellement choquée", répond-elle. Le petit Yanis, sur le passage piéton, est percuté puis traîné sur une vingtaine de mètres. Sa mère et sa sœur a proximité, assistent à toute la scène. Il décèdera quelques heures plus tard à l'hôpital.

"Il faut des réponses à la hauteur du drame"

Les avocats des parties civiles, eux, demandent "la vérité" pour la famille de Yanis Metlas. Trop de zones d'ombres non élucidées selon eux : la présence sur les lieux du drame du fils de la conductrice, un gendarme alors en repos, arrivé avant les forces de l'ordre. Le fait que la prévenue n'ait jamais été placée en garde à vue, et "son changement de versions". Avec, au cœur de la plaidoirie, cette question : quelles sont les causes exactes de la mort du petit Yanis ? Si le rapport du médecin légiste indique que l'enfant a été victime d'un polytraumatisme notamment crânien, "il préconise une expertise anatomopathologique", soit d'autres analyses. "Il faut des réponses à la hauteur du drame" plaide Me Boudi, l'un des avocats des parties civiles. Ils demandent donc l'ouverture d'une information judiciaire et la possibilité d'une reconstitution des faits.

Elle se retrouve au milieu d'un drame, on peut comprendre qu'elle se soit emmêlée les pinceaux, qu'elle ait paniqué, ça ne fait pas d'elle une coupable — Me Vachet, avocat de la conductrice

Le parquet, représenté par le procureur adjoint Jean-Claude Miquel, défend quand à lui le travail des enquêteurs : un "dossier complet, fourni" et en aucun cas d'une "enquête bâclée". "Je vous prie de balayer l'idée que parce que Madame est mère de gendarme, le dossier a été bâclé !", estime le procureur. Il requiert cinq ans de prison avec sursis, et 18 mois de suspension de permis.

Le jugement est mis en délibéré au 9 novembre, sous réserve du rejet ou pas de l'appel des parties civiles pour demander l'ouverture de l'instruction judiciaire.