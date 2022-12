Mort du petit Yanis : le tribunal repousse sa décision au 20 décembre

L'audience de ce mercredi 14 décembre 2022 n'a pas permis d'y voir plus clair dans le dossier. Après une bonne demi-heure d'imbroglios à propos d'un nouvel incident dans la procédure - un courrier envoyé par l'avocat des parties civiles, mais que personne n'a reçu - les débats n'ont pas vraiment avancé et l'affaire devient interminable, pour les deux parties.

La famille du petit Yanis continue de demander un complément d'investigation, avec l'ouverture d'une information judiciaire. "L'enquête est orientée depuis le début, ça va dans la continuité", dénonce Akim Metlas, le père de Yanis. "On nous explique que l'enquête est bien faite, en réalité j'assiste de nouveau à une magouille. La meurtrière va de nouveau être celle qui passera pour la victime". Akim Metlas l'assure, le combat va continuer et une plainte suivra.

"Mon client veut juste savoir comment son enfant est décédé"

L'avocat de la défense, Me Vachet, avoue ne pas comprendre la réaction des parties civiles. Il pointe de son côté une enquête complète et impartiale et rappelle l'épreuve également traversée par sa cliente : "Elle le vit terriblement, c'est une souffrance au quotidien", affirme-t-il. "A chaque fois que je la reçois, elle est en pleurs. Non pas sur son propre sort, mais sur ce qui est arrivé et dont elle porte la responsabilité, au moins morale".

L'avocat de la famille Metlas, Me Maallaoui, assure que l'objectif n'est pas de faire durer le dossier. "Mon client veut juste savoir comment son enfant est décédé", martèle-t-il. Les réquisitions du parquet restent les mêmes : 5 ans de prison avec sursis pour la conductrice qui a fauché Yanis, ainsi que 18 mois de suspension de permis. Le tribunal correctionnel de Perpignan rendra son jugement le 20 décembre.

