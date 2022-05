Mort du policier Éric Masson : chronologie de l'affaire

Il y a un an le 5 mai 2021, dans Avignon intra-muros, le policier Éric Masson a été tué lors d'un contrôle en marge d'un trafic de drogue. Un dealer lui a tiré deux balles en pleine poitrine et s'est enfuit. La mort du père de deux enfants, a touché la France entière. Retour sur les faits.

Le mardi 5 mai 2021, il y a un an, le groupement départemental d'intervention (GDI) revenait d'une opération à Carpentras quand il a été redirigé dans le centre-ville d'Avignon, quartier des Teinturiers, pour un attroupement près d'un point de deal connu. Éric Masson et ses camarades ont assisté à une transaction : une femme, qui achetait de la drogue à deux dealers, au croisement de la rue Thiers et de la rue Amphoux. Ils l'ont contrôlée 300 mètres plus loin, rue du Râteau.

Deux dealers sont alors revenus. Savaient-ils qu'ils faisaient face à des policiers ? Ce sera tout l'enjeu du procès. L'un d'eux avait une arme de poing, il a ouvert le feu à bout portant. Une balle dans le cœur, l'autre dans l'abdomen, Éric Masson s'est écroulé.

Son collègue, à son tour, a ouvert le feu, mais en vain, le tueur a pris la fuite à trottinette. Son complice s'est également volatilisé. Malgré l'intervention rapide des pompiers, Éric Masson a succombé à ses blessures en quelques minutes. Âgé de 37 ans, il était marié et père de deux enfants.

Le déroulement des faits

Le jour même, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu à Avignon pour rendre hommage à Éric Masson et rencontrer ses collègues. Il a rappelé que "la lutte contre les trafics de stupéfiants s'apparente à une guerre. Nous la menons grâce à des soldats, les policiers et gendarmes de France. Aujourd'hui, un de ces soldats est mort en héros."

Le lendemain, le jeudi 6 mai, la femme soupçonnée d'avoir été présente mercredi soir au moment de la fusillade à Avignon a été interpellée. Le tireur qui a abattu le policier et son complice étaient toujours activement recherchés.

Le samedi 8 mai, à Bédarrides (Vaucluse), dans le village où habitait Éric Masson, les habitants se sont réunis pour lui rendre hommage. Près de 300 personnes ont participé à ce rassemblement spontané. Le lendemain, le dimanche 9 mai, les syndicats de police appelaient les citoyens et les policiers à rendre hommage au policier tué devant le commissariat d'Avignon. Des milliers de personnes ont répondu à l'appel.

"Dans sa vie privée comme professionnelle, Éric était protecteur et courageux."

Interpellations et perquisitions

Trois personnes suspectées d'être impliquées dans le meurtre du policier Éric Masson ont été interpellées dimanche 9 mai, le soir, sur l'A9 au péage de Remoulins (Gard), à une vingtaine de kilomètres de la ville. Une quatrième personne a été interpellée tôt le lundi matin. Des perquisitions ont eu lieu.

Parmi les quatre personnes en garde à vue dans le cadre de l'enquête, figurait le tireur présumé. Ce jeune de 19 ans, habitant le quartier de la Rocade à Avignon, était défendu par Me Louis-Alain Lemaire. D'après son avocat, il niait les faits qui lui étaient reprochés.

Le tueur présumé a été identifié par un collègue du brigadier décédé selon une source proche de l'enquête. Le procureur de la République a confirmé que les gardes à vue de deux des quatre suspects ont été levées.

Le tireur présumé a continué à nier les faits et a été mis en examen pour homicide volontaire, puis incarcéré le mardi 11 mai. Une troisième personne a été placée en garde à vue.

Hommage, émotion et solidarité

Ce même mardi, un hommage national a eu lieu devant la préfecture du Vaucluse à Avignon. Cette cérémonie était présidée par le Premier ministre. "Il a servi jusqu'au sacrifice de sa vie" a regretté Jean Castex.

Les obsèques d'Eric Masson ont été célébrées le mercredi 12 mai, à Bédarrides en présence des habitants, des proches et de ses collègues. Un ultime hommage a été rendu à Éric, l'enfant de la commune.

Près de 15 jours après la mort du policier, les dons ont continué d'affluer en soutien à la famille. Les deux plus importantes cagnottes avaient déjà recueilli près de 150.000 euros.

Le 1er octobre 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes a rendu sa décision. Elle a rejeté la demande de mise en liberté d'Ilyes Akoudad, écroué pour le meurtre du policier Éric Masson. Cette demande avait été plaidée le 29 septembre par Me Louis-Alain Lemaire, l’avocat du jeune Vauclusien, âgé de 20 ans.