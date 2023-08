Mort du principal d'un collège à Lisieux : des cellules d'écoute mises en place dès jeudi

Ce mardi 15 août, quatre jours après le décès de Stéphane Vitel , principal du collège Pierre Simon de Laplace à Lisieux (Calvados), la rectrice de l'Académie de Normandie, Christine Gavini-Chevet, fait part "de sa solidarité à l’ensemble de la communauté éducative du collège, les personnels, les élèves et les familles, endeuillés et profondément meurtris par la perte de Monsieur le principal Stéphane Vitel ", dans un communiqué. Le rectorat informe par ailleurs que des cellules d’écoute seront mises en œuvre dès le 17 août à l’intention des personnels du collège. Ce sera également le cas pour les élèves, dans l’établissement dès la rentrée. "Celles-ci seront maintenues aussi longtemps que nécessaire et pourront, le cas échéant, orienter chacun vers une prise en charge plus complète ", peut-on lire dans le communiqué.

La rectorat assure que toutes les ressources de l’académie sont "d’ores et déjà mobilisées afin de soutenir et d’accompagner les personnels et les élèves à l’approche de la rentrée au collège Pierre Simon de Laplace de Lisieux ."

La rectrice Christine Gavini-Chevet sera présente dans l’établissement pour la pré-rentrée des personnels, le 1er septembre, puis lors de la rentrée des élèves. Un moment de recueillement sera organisé en hommage à Stéphane Vitel ainsi que des temps d’échanges "pour accompagner chacun lors de la reprise des cours ."

Un nouvel hommage rendu ce mardi

Quatre jours après le décès de Stéphane Vitel, les hommages se poursuivent. De nombreuses fleurs sont déposées devant son établissement depuis l'annonce de sa mort, le vendredi 11 août. Ce soir-là, une trentaine de personnes s'étaient rassemblées devant le collège pour se recueillir, à l'initiative de parents d'élèves. Un nouvel hommage est prévu ce mardi 15 août, cette fois à Livarot-Pays-d'Auge.

Stéphane Vitel a dirigé le collège Fernand-Léger de Livarot, avant de devenir principal d'un collège à Lisieux, en 2022. Les parents d'élèves de cet établissement, en association avec la mairie de Livarot, organisent ce mardi un rassemblement devant le collège, à 14 h 30. Une grille sera mise en place pour déposer des roses ou des bougies.

Les causes du décès toujours inconnues

Les résultats de l'autopsie, pratiquée ce lundi sur le corps de Stéphane Vitel, étaient très attendus pour l'avancée de l'enquête. Mais les analyses réalisées ne permettent de privilégier aucune hypothèse, selon le procureur de la République de Lisieux. L'autopsie n'a pu ni exclure l'intervention d'un tiers, ni établir avec certitude une cause naturelle du décès. Des analyses complémentaires sont donc nécessaires.

Stéphane Vitel a été retrouvé mort dans son établissement à Lisieux tôt vendredi matin. C'est sa fille, qui attendait avec le reste de la famille à l'extérieur, qui l'a découvert inanimé dans le hall des parties administratives du collège. Le principal s'était rendu sur place quelques minutes plus tôt, après le déclenchement de l'alarme anti-intrusion. Une trace d'effraction a été constatée sur une porte secondaire du collège. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Caen. La justice invite toute personne détenant une information sur l'enquête à téléphoner au 02 32 81 27 77.