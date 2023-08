Mort du Principal de Lisieux : le syndicat des chefs d’établissements scolaires demande davantage de sécurité

À une semaine de la rentrée scolaire, les chefs d’établissements de Normandie sont encore sous le choc après la brutale disparition de Stéphane Vitel, leur collègue du collège Pierre-Simon de Laplace à Lisieux. Il a été retrouvé mort dans l'établissement le 11 août dernier. Il s’y était rendu après le déclenchement de l'alarme anti intrusion à 5h59. Les causes exactes de son décès ne sont pas encore connues, l’autopsie n’a pas permis de confirmer ou d’exclure la responsabilité d’une tierce personne. Mais pour Igor Garncarzyk, le secrétaire général du syndicat des personnels de direction de l'Éducation nationale, ce drame doit de toute façon initier une nouvelle réflexion sur l’intervention des chefs d’établissements scolaires en cas de déclenchement d’une alarme intrusion. Trop souvent ils sont chargés d’une première ronde dite “de levée de doute” pour déterminer s’il y a une présence humaine ou s’il s’agit d’une fausse alerte.

France Bleu : le grand public a découvert, lors du décès de Stéphane Vitel, que les chefs d’établissements sont en première ligne lors d’une alarme intrusion. C’est la norme ?

Igor Garncarzyk : c'est la norme dans 95 % des cas, notamment en Normandie. Les systèmes d'alarme connaissent souvent des déclenchements intempestifs. Donc la levée de doute se fait souvent par une intervention des personnels des établissements. Effectivement, ce n'est pas sécurisant pour nous, c'est une lourde responsabilité. Il y a un risque de mauvaise rencontre. Il faut absolument que les protocoles d'intervention soient revus, soit corrigés pour amener des interventions qui soient sécures, qui soient réalisées par des personnels dédiés à ces tâches !

France Bleu : Comment y remédier ? Que souhaitez-vous ?

Igor Garncarzyk : À un moment donné, l'Éducation nationale doit écrire les choses clairement sur ce qui relève de la fonction des personnels de direction. Nous sommes responsables de la sécurité des biens et des personnes mais les textes sont flous autour de la sécurité. Puis une fois que ces textes seront posés, qu'on prenne le temps, avec les collectivités, de s'asseoir autour de la table pour réfléchir aux solutions les plus pertinentes en fonction des territoires.

France Bleu : Quelles solutions ? Vous souhaitez un recours à des sociétés de gardiennage, ce qui nécessiterait aussi de trouver les financements ?

Igor Garncarzyk : Il y a ce recours qui est possible effectivement mais pas forcément partout. Le privé n’est pas une solution unique. Il faut réfléchir en fonction des territoires, parce que si on compare des petits territoires en Normandie, du Bessin par exemple, à la région parisienne on peut imaginer que les solutions soient différentes.

“Les forces de l’ordre sont de moins en moins disponibles pour nous”

Igor Garncarzyk : Il y a aussi l'aspect mobilisation des forces de sécurité, police et gendarmerie, avec lesquelles l'Éducation nationale a une convention. Mais les forces de police, comme de nombreux services publics, ont vu leurs effectifs se réduire au cours des dernières années. Leurs capacités d'intervention ne sont plus les mêmes, je l’ai constaté en 20 ans de carrière. Avant la gendarmerie et la police intervenaient plus facilement.

France Bleu : Vous êtes le principal du collège Monod à Caen. Si vous appelez la police cette nuit, elle peut vous répondre “on n’a pas le temps de venir” ?

Igor Garncarzyk : On ne répond pas “si on a le temps”, on répond en fonction des priorités. Effectivement, il arrive que l'appel aux forces de police ne permette pas une intervention immédiate, que ce soit sur des questions d'intrusion ou sur des questions de sécurité notamment aux abords des établissements. Mais ce n’est pas une question de manque de volonté des forces de police, c’est plutôt une question de moyens dédiés dédiés à la sécurité sur le territoire.

Des doléances qu’Igor Garncarzyk pourra exprimer ce mardi lors d’une rencontre avec la rectrice d’académie. Mais il souhaite une réunion beaucoup plus large, avec les collectivités territoriales. Le Conseil régional, propriétaire des lycées et les conseils départementaux, propriétaires des collèges.