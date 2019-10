Mort du rugbyman Nicolas Chauvin : son père veut "préserver les autres joueurs des dérives ultra-violentes"

Paris, Île-de-France, France

Un père bataille pour faire bouger le rugby français. Ce père, c’est celui de Philippe Chauvin. Son fils, Nicolas, jeune Espoir du Stade Français de 18 ans, est mort le 12 décembre 2018 des suites d'un double plaquage, lors d'un match face à l'Union Bordeaux-Bègles.

Fin septembre 2019, son père, Philippe Chauvin, sort du silence et annonce au journal L'Equipe son intention de porter plainte contre X pour homicide involontaire. Ce mercredi matin, il était l'invité de France Info. Si sa plainte a bien été enregistrée par le parquet de Bordeaux, Philippe Chauvin semble toujours bien seul dans son combat pour tenter de faire bouger les lignes.

Philippe Chauvin veut connaître les conditions de cet accident

Dans un premier temps la justice a estimé qu'il s'agissait d'un accident et l'affaire a été classée sans suite mais le mois dernier, le père du jeune rugbyman décédé décide de réagir. Il indique qu'à ce jour il n'a aucune information sur le contenu de l’enquête qui a abouti à ce classement sans suite.

Il précise qu'il sait juste que les autopsies confirment que son fils était en parfaite santé, qu'il est mort d'une fracture de la seconde vertèbre cervicale "ce qui est pour le moins étonnant sur un terrain de rugby" et donc ajoute-t-il "il est normal qu'à ce stade je m'interroge et surtout que... je puisse poser des questions sur les conditions dans lesquelles cet accident est survenu".

Philippe Chauvin espère faire bouger le monde du rugby

Il faut pouvoir entrer sur un terrain en se sentant en sécurité dit-il.

"Comprendre et préserver les joueurs des dérives ultra violentes qu'on peut voir sur certains terrains de rugby" : Philippe Chauvin Copier

Pour Philippe Chauvin, la professionnalisation a amené "une athlétisation importante des pratiquants et effectivement ils (les sportifs) sont beaucoup plus performants mais en même temps ils se neutralisent ... mais il faut se rendre à l'évidence c'est peut-être plus simple à un moment donné d'aller défoncer un joueur pour le sortir du jeu..." explique-t-il tout en indiquant qu'il "n'y a pas de parallèle avec mon fils...".

Il estime qu'on ne doit "pas enterrer cette affaire mais plutôt travailler dessus pour faire en sorte que on s'en sorte par le haut".

Il souhaiterait qu'on reconnaisse qu'il peut y avoir "des comportements dangereux et déviants sur un terrain et que ces comportements n'ont rien à faire sur un terrain de rugby et donc on les sanctionne".