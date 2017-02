Enquête difficile sur un habitant de la Haute-Loire retrouvé mort dans le sud de la France

Une information judiciaire vient d’être ouverte par le parquet d’Aix-en-Provence après la mort d’un ligérien. Un homme qui habitait Saint-Didier-en-Velay et qui a été retrouvé mort dans le lac d'Esparron-de-Verdon dans les Alpes-de-Haute-Provence, à 300 km de chez lui.

Dans cette enquête qui s’annonce longue, l’ouverture d’une information judiciaire va permettre de travailler sur deux sites. "Le territoire de l’enquête est sur une zone de très grande amplitude" insiste le procureur de la république d'Aix-en-Provence Achille Kiriakides. Les gendarmes de la section de recherches de Marseille devront travailler aussi bien dans les Alpes-de-Haute-Provence qu’en Haute-Loire.

Mort le 16 ou 17 février

L’autopsie en tout cas est terminée. Elle a permis de confirmer que le décès de l’homme de 45 ans est intervenu jeudi 16 février ou vendredi 17. Le parquet qui confirme aussi que la victime est morte de façon « très violente » et qu’en tout cas elle n’était pas décédée noyée dans le lac. Le corps avait été retrouvé, pieds et poings ligotés, par deux chasseurs samedi 18 février.

Traverser la moitié de la France avec un corps ?

Reste des questions sur le lieu de la mort. La police scientifique travaille évidemment sur des analyses pour tenter de comprendre où le Ligérien est décédé. « C’était un homme pas très mobile, qui vivait vraiment dans sa zone, entre la Loire et la Haute-Loire. » insiste le parquet. Et pour le moment, les gendarmes n’ont identifié aucune connexion entre le secteur de Dignes-Les-Bains et le Désidérien. Ça parait risqué et « même audacieux » d’avoir traversé la moitié de la France avec un corps, mais c’est une hypothèse que les enquêteurs étudient donc forcément.

Auditions en Haute-Loire

Des auditions en tout cas sont régulièrement menées en Haute-Loire et dans la Loire depuis samedi 18 février et la découverte du corps. Les gendarmes cherchent à dresser le portrait de la victime qu’on confirme « sans antécédent connu ». Il faudra aussi définir quand le Ligérien a été vu pour la dernière fois en vie. Visiblement pour le moment, les gendarmes n’ont pas réussi à le définir.