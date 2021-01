Mort intoxiqué le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre après l'implosion de son téléviseur, près d'Orléans

On ne l'apprend que ce lundi : un homme de 69 ans est mort seul chez lui le soir du 31 décembre chez lui, à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Quand les pompiers sont arrivés dans sa maison, alertés pour "une odeur suspecte", il était décédé, intoxiqué, après l'implosion de son poste de télévision.

Un homme de 69 ans est mort, seul, à son domicile, le soir du 31 décembre, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, près d'Orléans, probablement intoxiqué après l'implosion de son poste de télévision.

Les voisins appellent le 18 pour une "forte odeur suspecte"

Ce sont les voisins de cet homme vivant seul "dans un logement insalubre", situé route de Chaingy à Saint-Jean-de-la-Ruelle, juste à côté du centre commercial des Trois-Fontaines, qui ont appelé les pompiers, en raison d'une "forte odeur suspecte" émanant de ce petit pavillon mitoyen.

Le logement où s'est déroulé le drame le 31 décembre 2020 est situé route de Chaingy, à St-Jean-de-la-Ruelle - Capture d'écran Google maps

Arrivés sur place vers 18h30, les pompiers découvrent, au premier étage, dans son salon, un homme mort, allongé par terre. Le poste de télévision a probablement implosé, indique la police, ce qui a provoqué un important dégagement de fumée toxique et de monoxyde.

Une enquête de police ouverte

Un tuyau d'arrosage aurait été retrouvé sur les lieux, nous indique une source : le sexagénaire s'en est-il servi pour éteindre son téléviseur qui prenait feu, avant de se faire intoxiquer ? Une enquête de police est ouverte et une autopsie du corps de la victime, qui aurait eu 70 ans en mai prochain, a été demandée.

Cinq voisins incommodés par les fumées

Ce soir-là, plusieurs voisins (trois adultes et deux enfants) ont été eux aussi intoxiqués, plus légèrement, et pris en charge par les pompiers. Le procureur de permanence au parquet d'Orléans s'est également rendu sur place dans la soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre, ainsi qu'un adjoint au maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle.