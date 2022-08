Mort lors d'un refus d'obtempérer à Neuville-en-Ferrain : le policier mis en examen

Un policier a été mis en examen par le tribunal de Lille pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ce mercredi 31 août. Selon les premiers éléments de l'enquête, il a tiré sur un Roubaisien de 23 ans lors d'un contrôle dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 août, le touchant mortellement au thorax.

Le juge a "reconnu la matérialité des faits", selon l'avocate du policier Me Manon Dugast, qui plaide la légitime défense et soutient qu'il "ne souhaitait pas la mort" du jeune homme et a tiré "pour neutraliser".

Selon les premiers éléments donnés par la police, une patrouille de la brigade anticriminalité (BAC) voulait ce soir-là contrôler une voiture déclarée comme volée. Alors que les policiers s'approchaient, et après qu'un fonctionnaire a réussi à ouvrir la portière avant, le conducteur a, selon le parquet de Lille , démarré et percuté le policier, qui a alors riposté et tiré à une reprise.

L'homme était en garde à vue depuis mardi 30 août. Il est ressorti libre après son passage devant le juge d'instruction.