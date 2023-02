Mort mystérieuse d'un homme d'une soixantaine d'années à Dax, une enquête est ouverte

Une enquête a été ouverte à Dax (Landes) pour tenter de comprendre dans quelles circonstances un homme a été blessé mortellement à la tête, apprend ce mardi 7 février France Bleu Gascogne. Cet habitant de Dax, âgé d'une soixantaine d'années, a été retrouvé dans un état très grave, dimanche, dans la cour de sa résidence, située avenue Saint-Vincent-de-Paul, à Dax. Il présentait des traces importantes de blessures à l'arrière du crâne. C'est une voisine qui, découvrant la victime, a appelé les pompiers. Au moment de son transport vers l'hôpital, dimanche, l'homme était inconscient et son pronostic vital était engagé.

ⓘ Publicité

Malgré les soins, ce Dacquois n'a pas survécu et son décès a été constaté à l'hôpital ce lundi en fin de journée. D'après les premiers éléments, l'homme était fortement alcoolisé au moment où il a été retrouvé dans la cour de sa résidence. L'enquête devra désormais déterminer si la victime s'est blessée toute seule, lors d'une chute par exemple, ou si les blessures ont été occasionnées par un tiers. On ne sait pas non plus, à ce stade, où l'homme a été blessé, si les faits se sont déroulés à l'intérieur de la résidence, ou à l'extérieur. Une autopsie, pour tenter de déterminer les raisons exactes de la mort et la nature des blessures, a été ordonnée.

Le parquet de Dax, sollicité, n'a pas souhaité répondre aux questions de France Bleu Gascogne.