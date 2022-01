Mort sur le Dakar 2022 : le mécanicien était un ancien élève du lycée de Saint-Vallier

Le chef mécanicien âgé de 20 ans, Quentin Lavallée, qui a perdu la vie ce vendredi sur le Dakar était un ancien élève du lycée Henri-Laurens de Saint-Vallier dans le nord de la Drôme. Il faisait parti de la promotion 2019 des mécaniciens et préparateurs de véhicules de compétition.

Un chef mécanicien français âgé de 20 ans, Quentin Lavallée, a perdu la vie dans un accident de la route en marge du Dakar 2022 en Arabien saoudite ce vendredi. Le jeune homme est décédé à quelques heures de la fin de l'épreuve, lors d'une liaison sur la 12e et dernière étape du rallye-raid. L'accident a eu lieu vers 11h30 au kilomètre 234 d'une liaison qui en compte 516 au total et impliquait un "camion local" selon ASO. Quentin Lavallée s'est formé au lycée professionnel Henri-Laurens de Saint-Vallier, lycée spécialisé dans les métiers de l'automobile. Il faisait parti de la promotion 2019 des mécaniciens et préparateurs de véhicules de compétition. Le jeune homme était mécanicien pour l'équipe française PH Sport sur ce Dakar 2022.