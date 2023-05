Mort suspecte à Bessan, un corps calciné retrouvé au volant d'une voiture en pleine campagne

Une enquête de gendarmerie a été ouverte après la découverte ce lundi soir d'un corps carbonisé à l’intérieur d'un véhicule incendié peu avant minuit en pleine campagne, à la sortie de Bessan, chemin de Fon Colomba route de MontBlanc (Hérault).

La plus proche voisine a entendu deux à trois claquements de portière de voiture comme France Bleu l’a constaté. Cette jeune femme d’une trentaine d’années, regardait la télévision explique son beau-père. La voiture a été incendiée à moins de dix mètres de son mobile-home, caché derrière par une épaisse végétation. Jean-Yves est intervenu avant l’arrivée des pompiers avec un tuyau d’arrosage pour tenter d’éteindre l’incendie.

Crime ou suicide ?

Le corps calciné était au volant précise ce dernier : "Ma belle-fille est rentrée à 5h du matin après avoir été convoquée par les gendarmes à la brigade de Marseillan. Elle m'a envoyé un sms à son retour me précisant qu’il s’agissait sans aucun doute d’un meurtre". Le corps retrouvé est celui d'une femme d'après le procureur de la république. Il va falloir à présent déterminer l'origine du décès. Selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'un suicide. Mais ce n'est qu'une hypothèse parmi tant d'autres.

Une autopsie doit été réalisée

Les claquements de portières entendus laissent supposer la présence de plusieurs personnes. L'endroit n'a pas été choisi par hasard. Selon les premières investigations, le véhicule appartient à une femme qui n'était pas présente à son domicile dans lequel les enquêteurs ont découvert deux courriers laissant à penser qu'elle avait l'intention de mettre fin à ses jours. Mais ce décès reste suspect en raison des bruits entendus, et surtout le lieu choisi.

"Cette mort est suspecte"- Jean-Yves, le voisin le plus proche

L'endroit est isolé. Pourquoi avoir choisi de s'installer ici en pleine campagne pour mettre fin à ses jours d'une manière si atroce ? Si l'incendie est meurtrier, il n'a pas été choisi au hasard. Il se trouve à moins d'un kilomètre du péage de l'autoroute à A9 (sortie Agde-Bessan).

Les gendarmes sont restés sur place jusqu'à 5h ce mardi matin. Le véhicule incendié a été enlevé avant le lever du jour. Mais sur place, les stigmates de cet incendie sont encore bien visibles comme nous l'avons constaté. Des pièces mécaniques jonchent encore le sol au milieu de la végétation noircie, comme des équipements d'éclairage, un amortisseur ou un morceau de radiateur.

"Nous avons entendu hier soir plusieurs explosions" explique un autre voisin. "Nous nous sommes immédiatement rendus sur place avec ma femme, car nous nous sommes inquiétés. Le vent venait dans notre direction. En arrivant sur place, la voiture brûlait depuis au moins 10 minutes. Le feu ne s’était pas encore propagé à la végétation proche. Les pompiers sont ensuite arrivés".

Des pièces du véhicule incendié encore sur place à Bessan (34) © Radio France - Stéfane Pocher

"La voiture incendiée est une citadine pas vraiment récente" confie un voisin arrivé très vite sur les lieux

"Nous avons eu un mauvais pressentiment rajoute son épouse, car nous avons vu un camion de désincarcération des pompiers. Donc forcément, on savait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur du véhicule". Ici, les voisins sont une poignée. Mais ceux que nous rencontrons confient ne rien avoir entendu de particulier. "Nous sommes assez attentifs à chaque passage de voiture. Ce lundi, c’était tard. Les auteurs ne sont pas venus par hasard à cet endroit".

Mise en danger d'autrui ?

Les autres habitations sont environ à 400 mètres à vol d'oiseau. Si les pompiers de Bessan n'étaient pas arrivés plus rapidement sur place, les dégâts auraient sans doute été encore plus importants. Un peu moins de 1.000 mètres carrés de roseau ont été détruits par les flammes.

Les pompiers, appelés initialement pour un feu de végétation

Le lieu est assez isolé, loin des regards. Le péage de l’A9 n’est qu’à un kilomètre. Si c'est un crime (NDLR), le ou les suspects auraient pu arriver par cet endroit. En repartir rapidement aussi pour rejoindre l'A9, ou l'A75. Si c’est le cas, les caméras de vidéo-surveillance installées au péage devraient pouvoir orienter assez rapidement les enquêteurs. À moins que ces derniers, aient emprunté une nationale ou départementale proches. Les petits chemins de vigne permettent de rejoindre Béziers rapidement et discrètement.

Les investigations sont actuellement diligentées par la brigade des recherches de la compagnie de gendarmerie de Pézenas sous l'autorité du parquet de Béziers dans le cadre d'une enquête aux fins de rechercher les causes de la mort. Parmi les nombreuses investigations en cours et à venir d'une enquête qui débute à peine, une autopsie sera pratiquée dans les prochains jours aux fins de tenter d'identifier le corps et de rechercher tout élément susceptible d'expliquer les circonstances du décès.