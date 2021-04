Mort suspecte d'un agriculteur dans l'Orne : une enquête ouverte

Une enquête ouverte dans l'Orne après la mort d'un homme de 57 ans sur la commune de Larchamp entre Domfront et Flers. Il a été découvert grièvement blessé dans un champ ce lundi soir. Le procureur d'Argentan écarte la thèse d'une mort naturelle. Une autopsie sera pratiquée ce mercredi.

Les faits se sont déroulés lundi 12 avril, vers 20h30. Les pompiers ont été appelés pour secourir un homme retrouvé inconscient dans un champ, au lieu dit "Le Moulin de Larchamp" sur la commune nouvelle de Tinchebray-Bocage dans l'Orne. Grièvement blessé, l'homme âgé de 57 ans n'a pas pu être réanimé et son décès a été constaté sur place.

La procureure de la République d'Argentan Florence Sroda écarte l'hypothèse de la mort naturelle. Elle a ouvert une enquête, confiée à la brigade de recherches de Domfront, pour déterminer les causes de la mort et indique qu'une autopsie sera pratiquée ce mercredi à l'institut médico légal de Caen.

Un autre homme présent sur les lieux au moment des faits

Sur place, les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie ont déjà procédé à de multiples constatations. Et les investigations démarrées le soir même ont permis d'établir qu'un homme de 67 ans, connu de la victime, était présent sur place au moment des faits. "L'enquête vise à établir sa responsabilité éventuelle dans le décès" indique le Colonel Frédéric Jobert, commandant du groupement de gendarmerie de l'Orne. "L'autopsie nous en dira plus sur les causes de la mort, l'hypothèse qu'il ait été blessé par un tracteur fait partie des pistes de travail" reconnait-il.

La victime est un agriculteur âgé de 57 ans. Il habitait la commune voisine de Lonlay-l'Abbaye.