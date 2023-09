Mort suspecte d'un enfant de 7 ans à Perpignan, ce que l'on sait de l'enquête

Le corps sans vie d'un garçonnet de 7 ans a été retrouvé ce jeudi soir dans un appartement d'une résidence HLM de Perpignan, avenue Emile Roudayre (dans le quartier du Bas-Vernet). Selon les premiers éléments de l'enquête, l'enfant présentait d'importantes traces de violences, tout comme ses deux jeunes soeurs qui sont hospitalisées. Le père a été interpellé sur les lieux et placé en garde à vue, ainsi qu'un autre homme de la famille.

L'enquête pour "meurtre sur mineur", "tentative de meurtre", "violences sur mineur", "recel de cadavre" et "séquestration" a été confiée à la police judiciaire et à la bridage criminelle du commissariat de Perpignan, selon un communiqué du procureur de la République de Perpignan.

Selon nos informations, c'est une entreprise de pompes funèbres qui aurait donné l'alerte. Ce jeudi après-midi, elle aurait reçu un appel d'un habitant de Perpignan, expliquant qu'il devait enterrer son fils et qu'il souhaitait connaître les modalités. L'homme aurait précisé son nom et son adresse. Aussitôt prévenue, la police de Perpignan a envoyé un équipage sur les lieux.

Un corps en "décongélation"

Arrivés sur place, les fonctionnaires ont identifié l'appartement, au cinquième étage. Comme personne n'ouvrait la porte, ils ont fait usage d'un bélier pour pénétrer dans le logement. Le corps sans vie du petit garçon gisait dans la salle de bain. Selon une source proche de l'enquête, il était froid et recroquevillé, "comme s'il était en phase de décongélation". Présent sur les lieux, le père a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Âgé de 28 ans, il serait très défavorablement connu de la justice.

Les investigations ont rapidement permis de retrouver la trace des deux autres enfants vivant dans cet appartement, deux fillettes âgées de 2 et 3 ans. Dans l'après-midi, elles avaient étaient admises aux urgences de l'hôpital de Perpignan, avec d'importantes blessures et des dents cassées. Mais leurs jours ne seraient pas en danger. Concernant la mère, elle ne se trouvait pas au domicile au moment des faits. Présentée comme une "marginale", elle ne semblait pas s'occuper des enfants.

L'enquête ne fait que démarrer, et va devoir faire toute la lumière sur les circonstances tragiques ayant conduit à ce drame. Que s'est-il exactement passé dans cet appartement de l'avenue Roudayre ? Comment cet enfant de 7 ans est-il mort et à quand remonte le décès ? Et qui a conduit les fillettes à l'hôpital ?