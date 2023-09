Mort d'un enfant de 7 ans à Perpignan : le père et l'oncle présentés à un juge

Deux jours après la découverte du corps d'un garçonnet de 7 ans dans un appartement d'une résidence HLM de Perpignan , avenue Émile Roudayre (dans le quartier du Bas-Vernet), trois suspects, le père, l'oncle ainsi que la grand-mère, sont présentés ce samedi au juge des libertés de Perpignan.

Selon un communiqué, le procureur de la République requiert le placement en détention provisoire du père et de l'oncle à l'issue du défèrement. Le premier, soupçonné du meurtre et de tentative de meurtre sur ses deux filles, il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le parquet demande également le placement sous contrôle judiciaire de la grand-mère paternelle. Elle, ainsi que l'oncle, sont soupçonnés de non-dénonciation de crime et encourent jusqu'à trois ans d'emprisonnement.

Le père de l'enfant avait été interpellé sur les lieux et placé en garde à vue jeudi dans la soirée. L'oncle et la grand-mère paternelle avaient été placés en garde à vue dans la foulée. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'enfant présentait d'importantes traces de violences, tout comme ses deux jeunes sœurs qui sont hospitalisées. Le corps du petit garçon était encore en partie congelé lorsque les policiers l'ont retrouvé dans l'appartement du père.

Un soutien psychologique a été mis en place, par ailleurs, pour la grand-mère maternelle ainsi que pour la mère des trois enfants.

Le corps du petit garçon en partie congelé

L'enquête pour "meurtre sur mineur", "tentative de meurtre", "violences sur mineur", "recel de cadavre" et "séquestration" a été confiée à la police judiciaire et à la bridage criminelle du commissariat de Perpignan, selon un communiqué du procureur de la République de Perpignan.

Quarante-huit heures après le drame, de nombreuses questions restent en suspens. Que s'est-il exactement passé dans cet appartement de l'avenue Roudayre ? Comment cet enfant de 7 ans est-il mort et à quand remonte le décès ? Enfin, qui a conduit les fillettes à l'hôpital jeudi après-midi ? Autant de questions auxquelles les enquêteurs vont tenter de répondre ces prochaines semaines.