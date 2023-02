Mort suspecte d'un jeune de 19 ans après une soirée quartier de l'Arsenal à Tarbes

Que s'est-il passé dans la soirée du dimanche 29 janvier dans les Hautes-Pyrénées pour qu'un jeune homme meure prématurément ? C'est la question à laquelle le parquet de Tarbes cherche à répondre. Il a ouvert une enquête après la mort de Julien Da Silva, 19 ans, décédé chez lui à Adé, comme le révèlent nos confrères de la Nouvelle République des Pyrénées.

Le jeune homme passait la soirée à Tarbes, quartier de l'Arsenal. Une soirée durant laquelle une bagarre aurait eu lieu. Dans la nuit, il appelle son père, qui habite à Adé, et lui demande de venir le chercher. À ce moment-là, le jeune homme ne présentait pas de signe visible de coup, et n'avait pas dit qu'il ne sentait pas bien. Une fois rentré chez lui, il part se coucher. Quelques heures plus tard, vers midi, son père lui demande plusieurs fois s'il veut manger, mais Julien refuse et dit qu'il préfère dormir. Son papa va le voir dans sa chambre, et c'est là qu'il l'aurait vu en train de vomir, mais il n'a rien pu faire.

Fracture du crâne

La procureure de Tarbes confirme qu'une enquête est ouverte en recherche des causes de la mort : "l'autopsie a révélé qu'il présentait une fracture du crâne, peut-être à l'origine du décès". Mais les analyses sont encore en cours, et impossible pour l'heure de confirmer les causes de la mort. Il ne s'agirait donc pas forcément d'une mort accidentelle. Le parquet précise qu'il n'y a pas encore eu d'interpellations, mais seulement des auditions de témoins.