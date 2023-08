Mort suspecte du principal d'un collège à Lisieux : une trace d'effraction dans l'établissement

Ce samedi 12 août, de nombreuses questions subsistent au lendemain de la mort suspecte de Stéphane Vitel , âgé de 48 ans. Ce principal du collège Pierre Simon de Laplace à Lisieux (Calvados) a été retrouvé mort dans son établissement, peu avant 7 heures ce vendredi. Il s'apprêtait à partir en vacances avec sa famille quand l'alarme du collège s'est déclenchée. Ayant fait demi-tour pour se rendre dans l'établissement, Stéphane Vitel a été retrouvé mort quelques minutes plus tard, dans le hall d'entrée du bâtiment administratif. Les secours n'ont rien pu faire.

ⓘ Publicité

Une trace d'effraction, l'autopsie du corps réalisée lundi

Contrairement à ce qui a d'abord été dit, le principal de 48 ans n'a pas fait une crise cardiaque, sa mort est considérée comme suspecte par le parquet de Lisieux. La piste de l'agression est privilégiée. Une enquête est donc en cours, la police judiciaire a été saisie. "Les investigations vont se poursuivre", informe Christophe Bogliolo, substitut du procureur de la République, ce samedi midi dans un communiqué. "Les premières constatations ont permis d'identifier une trace d'effraction sur une porte secondaire du collège. Il n'y a pas de désordre au sein de l'établissement", est-il précisé dans le communiqué. L'autopsie du corps de Stéphane Vitel est prévue ce lundi 14 août.

"Un collège calme et sécurisé"

Le maire de Lisieux, Sébastien Leclerc, saluait ce samedi matin sur France Bleu Normandie "un principal dévoué à son métier, à ses élèves". L'élu ajoute que le collège Pierre-Simon de Laplace est "un collège très très calme, entièrement rénové, sécurisé. Le département avait investi 10 millions d'euros, notamment dans des outils numériques et c'est peut-être ce qui a attiré les cambrioleurs ou les personnes qui se sont introduites dans le collège", s'interroge Sébastien Leclerc.

Sur le réseau social X (ex-Twitter), le Syndicat National des Personnels de Direction de l'Education Nationale (SNPDEN) a fait part de sa "sidération" et de son "émotion très forte". Le communiqué aborde également les faits, et l'enquête en cours. "Nous attendrons les résultats de l'enquête, avec inquiétude, aux regards des premiers éléments disponibles", peut-on lire.

Le choc de toute une ville

Communauté éducative, élèves, parents, mais aussi habitants du Pays d'Auge, le décès de Stéphane Vital a provoqué une onde de choc à Lisieux et aux alentours. Ce vendredi soir, un rassemblement a été organisé devant le collège, une trentaine de personnes s'étaient rassemblées pour rendre hommage au principal décédé subitement. Ce samedi midi, plusieurs personnes se rendaient également devant le collège, pour se recueillir ou déposer des fleurs.

Sur le marché de la ville, la mort suspecte de Stéphane Vitel était le principal sujet de conversation. Même les touristes, de passage à Lisieux, se disent choqués. "On ne parle que de ça ce matin sur le marché. Tout le monde est sous le choc. C'est dramatique, tellement injuste et tellement triste pour la famille. Et cela nous inquiète, on n'est plus en sécurité nulle part", réagit Marie-Pierre, habitante de Lisieux. "On tombe sur la tête là ! On ne sait vraiment pas ce qu'il s'est passé, faut laisser les enquêteurs faire, mais c'est très inquiétant", poursuit Montserrat.