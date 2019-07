Mortagne-sur-Gironde : un octogénaire retrouvé grâce à l'intervention de Dragon 17

Mortagne-sur-Gironde, France

Un octogénaire sauvé hier soir à Mortagne-sur-Gironde grâce à l'intervention de Dragon 17. L'homme, habitué à marcher, est parti se promener vers 10 heures. Et en fait, il s'est perdu dans les marais, il s'est retrouvé entouré de roseaux de 2 mètres de haut. Il a appelé les secours vers 17h30. L'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 17, part sur place.

Obligé d'être hélitreuillé

A son bord deux pompiers du GRIMP, le service spécialisé dans les interventions en milieux périlleux et un maître-chien. Le maître-chien et son animal ont été déposés sur le stade de la commune. Ils ont commencé leurs recherches. L'octogénaire lui a entendu l'hélicoptère approcher. Et il l'a dit au gendarme avec qui il était en ligne. Et c'est comme ça que Dragon 17 a repéré le promeneur, au milieu donc de très grands roseaux. L'octogénaire a été hélitreuillé jusqu'au stade de Mortagne. Il était légèrement déshydraté.