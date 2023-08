Mortalité sur les routes d'Indre-et-Loire : le mois de juillet 2023 est le plus meurtrier depuis 2012

C'est un mois de juillet particulièrement meurtrier sur les route d'Indre-et-Loire. Alors que la Sécurité Routière enregistre une baisse de 10 % de la mortalité sur les routes de l'Hexagone, chez nous, le nombre de décès atteint des records avec huit décès. Un niveau jamais atteint depuis 2012 selon la Gendarmerie.

Huit morts rien que pour ce mois de juillet 2023. C'est cinq de plus que sur la même période en 2022. Des victimes pour une majorité, âgées entre 25 et 64 ans, qui ont perdu la vie le plus souvent sur les routes départementales précise de son côté la gendarmerie du département. Des accidents mortels causés principalement par le non respect des règles de priorité, mais aussi liés à la fatigue et la somnolence au volant. Un phénomène, selon la gendarmerie typiquement "estival", avec des trajets de vacances qui se rallongent.

Plus de morts, mais pas plus d'accidents

Un mois de juillet particulièrement meurtrier, inédit depuis un plus de 10 ans, mais avec un nombre d'accidents stable par rapport à juillet 2022, avec un peu plus d'une vingtaine en zone gendarmerie. Pour autant, ces chiffres ne signifient pas forcement que l'année 2023 sera une année noire. Entre le 1er janvier et le 31 juillet dernier, la gendarmerie d'Indre-et-Loire enregistre un total de 18 morts sur nos routes. C'est neuf de moins que l'année dernière à la même époque.