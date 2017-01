Morte après une chute dans un bus à Pau : la plainte contre Idélis classée sans suite

Une dame de 85 ans est morte après être tombée dans un bus l'été dernier. Ses enfants ont porté plainte contre Idélis. Le parquet a classé sans suite mais la famille ne va pas en rester là.

La plainte des enfants d'une femme de 85 ans morte dans un bus Idélis à Pau le 23 juillet dernier a été classée sans suite par le parquet de Pau. La vieille dame est tombé très lourdement après un freinage brusque du chauffeur pour ne pas percuter la voiture qui le précédait, et qui elle aussi s'est arrêtée brusquement. La dame était debout. Elle s'était levée avant son arrêt route de Tarbes. Elle est décédée quelques jours après sa chute, à l’hôpital. Sa famille a aussitôt porté plainte. Elle est très remontée contre Idélis, et ne comprend pas ce classement sans suite. Thierry de Faucal et ses quatre frères et sœurs ne comptent pas en rester là. Ils vont probablement saisir un juge d'instruction pour qu'il ouvre une information judiciaire et donc une nouvelle enquête.

Je suis très étonné de cette décision (de classement sans suite) pour ne pas dire autre chose. De toute façon nous continuons la procédure. Il est tout a fait anormal d'être tué dans un bus. C'est pas pour ma mère parce qu'elle ne risque plus rien. Ce n'est pas une question d'argent. Nous ne voulons pas que ça se reproduise—Le fils de la vieille dame