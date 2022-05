Morte étouffée par une madeleine à Tours : l'autonomie de la victime "point-clé" du procès d'assises

L'exposé du médecin ayant réalisé l'autopsie de la victime était très attendu, ce jeudi, à l'ouverture de la deuxième journée du procès de l'homme accusé d'avoir tué une résidente d'Ehpad en l'étouffant avec des madeleines. S'il conclut fermement à "une asphyxie mécanique des voies aériennes par un corps étranger", il ne peut "exclure l'intervention d'un tiers, mais [il] ne peut pas l'affirmer non plus."

à lire aussi Morte étouffée par une madeleine : l'accusé clame son innocence au premier jour de son procès à Tours

Parmi les éléments qui interrogent : deux lésions survenues peu de temps avant la mort. Le médecin légiste, qui indique avoir trouvé un "niveau de comblement important" de la trachée de la victime, correspondant à des morceaux de madeleine, relève une "infiltration hémorragique" sur le côté du cou et une lésion à l'intérieur de la lèvre qui remonte à moins d'une heure avant le décès. "Compatible avec une main posée sur la bouche, un maintien du visage?" demande la présidente. "Oui." Compatible, mais pas certain.

La victime était très affaiblie par la maladie d'Alzheimer

Yvette a été retrouvée morte sur le dos, position à risque pour une "fausse route", hypothèse déjà évoquée par l'avocat de l'accusé la veille, sous-entendant qu'elle aurait pu s'étouffer seule en mangeant une madeleine. Pour le médecin, qui a étudié le dossier médical de la victime, c'est difficile à envisager car Yvette, atteinte d'Alzheimer, n'avait plus l'envie spontanée de se nourrir. "Il fallait la stimuler pour qu'elle mange" explique-t-il, s'appuyant sur le "GIR", évaluation qui permet d'évaluer la perte d'autonomie. Yvette se trouvait au niveau 2, le plus faible étant le 1. Son autonomie est un "point-clé" du dossier médical selon le médecin, dont le travail n'a pas été contesté par la défense, offensive la veille face au directeur d'enquête.

Si elle mangeait surtout des aliments mixés, en raison d'un "état dentaire catastrophique", il arrivait que le personnel de l'Ehpad lui donne des petits gâteaux. "Elle refusait qu'on lui mette des aliments dans la bouche" souligne le médecin, s'appuyant sur le dossier médical. Selon lui, il n'est pas impossible qu'Yvette ait pu émietter une madeleine et la porter à sa bouche "mais pas sans stimulation [d'une autre personne ndlr]." En revanche, il estime qu'elle ne pouvait pas se lever, se servir elle-même ou se débattre. Au moment de sa mort, la nonagénaire, 1m60, pesait 39 kilos et ne parlait plus.