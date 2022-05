Morte étouffée par une madeleine : l'accusé clame son innocence au premier jour de son procès à Tours

Invité à s'exprimer en quelques mots ce mercredi matin devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire, après la lecture du chef d'accusation, l'homme accusé d'avoir tué Yvette, 92 ans, en l'étouffant avec des madeleines, a nié tout crime, comme depuis son interpellation. "Je maintiens mon innocence. J'ai passé 1.170 jours en prison, j'ai subi trois ans d'humiliation" déclare l'homme âgé aujourd'hui de 63 ans et en détention provisoire depuis mai 2019. "J'espère que mon innocence sera reconnue" ajoute-t-il avant que les experts ne se penchent sur sa personnalité.

Une existence absolument banale - L'expert psychiatre

Deux experts ont livré leurs rapports ce mercredi matin au premier jour du procès. Alors qu'ils dissèquent sa vie, l'accusé reste parfaitement immobile dans son box. C'est un portrait "plutôt favorable" que dresse l'enquêteur de personnalité. De ses entretiens avec les proches de l'accusé et l'accusé lui-même, il retient une enfance heureuse bien que marquée par le décès d'un frère, une vie professionnelle commencée jeune et jamais interrompue jusqu'à son interpellation, un divorce en 1993, un second mariage en 2006. "Une existence absolument banale" résume l'experte psychiatre.

Il a été pompier de Paris pendant cinq ans

Engagé de 19 à 24 ans chez les pompiers de Paris car "les secours m'ont toujours attiré, j'aime rendre service" explique-t-il, l'accusé est décrit comme "gai", "serviable", "aidant", "gentil" entre autres par ceux qu'il a côtoyés en tant que gardien d'une résidence seniors de Tours-Nord, poste qu'il occupait à la mort d'Yvette. L'experte psychiatre note cependant qu'il ne répond pas toujours clairement aux questions, notamment sur ses liens avec sa première femme et ses filles, qui décrivent un homme "pas prêt pour des responsabilités." Et sur ses relations avec la victime, dont il possédait la maison en viager depuis 1995. Les experts ne détectent pas de violence chez l'homme, qui par ailleurs a un casier judiciaire vierge. Ils remarquent en revanche une grande tristesse d'être incarcéré, tristesse constatée par la cour lorsque l'accusé parle des parloirs avec sa famille, la voix tremblante.

Des zones d'ombre persistantes sur la soirée du 13 mai 2019

Cette première matinée de procès n'a pas permis d'éclaircir le brouillard qui règne autour de cette soirée du 13 mai 2019 dans l'Ehpad tourangeau où Yvette résidait depuis 2014. L'infirmière constate le décès de la vieille dame vers 19h20, selon le récit fait aux enquêteurs. Or, vers 18 heures 30, elle reçoit un visiteur tardif: l'accusé, qui apporte des madeleines. Yvette, très affaiblie, ne peut se nourrir seule. Lui qui avait l'habitude de lui apporter des gâteaux, a-t-il mis une madeleine dans sa main et l'a-t-elle émiettée elle-même comme il l'a dit lors de ses auditions par les policiers ? A-t-elle porté seule les morceaux à sa bouche, s'étouffant car ils étaient trop gros ? Pourquoi l'accusé s'est-il enfermé avec la victime, puis est sorti de la pièce, et y est entré à nouveau, en verrouillant à chaque fois ? "Au bout de l'expertise, beaucoup de questions restent sans réponse" conclut la psychiatre. Ce mercredi après-midi, c'est l'enquêteur de police qui devrait être interrogé par la cour.