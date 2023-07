Mortiers revendus sur Snapchat : nouvelle arrestation en Haute-Savoie, le suspect déféré au parquet

En Haute-Savoie, un homme de 21 ans a été arrêté mercredi, soupçonné de vendre des mortiers d'artifice sur Snapchat, indique ce jeudi le parquet d'Annecy dans un communiqué. L'homme a été interpellé chez lui. La perquisition réalisée sur place a permis de saisir une quantité "très conséquente" de mortiers d'artifice. Une enquête préliminaire pour "vente illégale d'engins explosifs", "transport d'engins explosifs sans motif légitime" et "acquisition illégale d'engins explosifs" a été ouverte.

Toujours selon le communiqué, la police de Haute-Savoie a repéré le profil de l'individu sur le réseau social Snapchat "dans le contexte de la lutte contre les dérives urbaines et l'économie souterraine". Le suspect a été déféré au parquet d'Annecy et présenté au juge des libertés et de la détention. Ce dernier a décidé de le placer sous contrôle judiciaire en attendant son jugement prévu le 24 octobre prochain.

Il y a une semaine, le 7 juillet, un habitant de Cluses (Haute-Savoie) avait été présenté à la justice et condamné pour avoir importé et écoulé plusieurs kilos de produits pyrotechniques vraisemblablement utilisés lors des violences urbaines en juin.