Morts dans un accident de kayak en 2020: la relaxe pour les deux responsables du club de la Baie de Somme

Les deux responsables du club de kayak en mer de Saint-Valéry-sur-Somme sont relaxés. Ils étaient poursuivis pour homicide involontaire devant le tribunal judiciaire d'Amiens après la mort de trois personnes le 11 janvier 2020 lors d'une sortie en mer. L'audience a permis de démontrer qu'il n'y avait pas de volonté délibérée de mettre en danger les kayakistes.

Pour cette sortie en mer ce 11 janvier la météo était clémente, "certaines personnes étaient en t-shirt" se souvient l'un des prévenus. A la barre comparaissent la présidente de l'association, qui est toujours en fonction, et l'un des salariés. Lors de cette sortie c'est la présidente qui accompagne le groupe de sept personnes. "On avait tous à peu près le même niveau" se souvient la prévenue très émue. Le deuxième prévenu était resté au club ce jour-là et devait aller chercher les kayakistes une fois arrivés au Hourdel.

La balade a été prolongé de la pointe du Hourdel jusqu'à Cayeux-sur-Mer et c'est là que ça s'est compliqué

Le groupe a de l'avance sur la balade et décide de prolonger. La présidente appelle le salarié resté au club pour le prévenir de leur destination. En passant la pointe du Hourdel la mer est devenue houleuse, les bancs de sable ont déstabilisés certains kayakistes pourtant aguerris. Le groupe s'est séparé. Quatre personnes ont réussi à regagner la terre ferme. C'est là que le salarié du club a prévenu les secours qui ne les ont pas trouvé.

Les quatre personnes restées en mer ont tenté de se regrouper sur un radeau confectionné avec leurs kayaks. Mais il a cassé avec les vagues. Une seule personne a survécu, un jeune homme de 15 ans qui s'est laissé porté par le courant. Les corps des trois autres personnes n'ont été retrouvé qu'à l'aube.

Aucun manquement à la sécurité

"Impossible de prévoir à l'avance ce qui s'est passé" assure les experts qui n'ont souligné aucun manquement à la sécurité. La météo, les vêtements, les équipements tout a été respecté, "rien ne laissait présager qu'ils allaient passer six heures dans l'eau".

"Dans cette nuit de cauchemar ils ont perdu des amis" plaide l'avocat de la défense Me Jérôme Crépin. "Cela fait deux ans qu'ils ne vivent pas" ajoute-t-il en rappelant que personne ne s'est constitué partie civile pas même les familles des victimes parce qu'ils savent qu'il s'agit d'un tragique accident.