Morts de Leslie et Kevin : le père de Kevin en garde à vue à Niort

Voulait-il vraiment se venger? Près de six mois après les assassinats de Leslie et Kevin dans les Deux Sèvres, le père de Kevin, Guy Trompat, est en garde à vue à Niort. Une information du Parisien , confirmée par le Parquet à France Bleu La Rochelle. Nos confrères évoquent un projet supposé de vengeance. Le père de Kevin aurait proposé de l'argent à des détenus pour s'occuper des personnes qui auraient tué son fils. Le procureur de Niort n'a rien confirmé, ni infirmé. Il donnera plus de détails, ce jeudi 4 mai, sur ce dossier.

Leslie, habitante de Thairé en Charente-Maritime, et Kevin avaient disparu à Prahecq dans les Deux Sèvres dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022. Leurs corps ont été découverts en Charente Maritime le 4 mars dernier. Cinq personnes sont mises en examen dans ce dossier.