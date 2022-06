Mort de vingt-sept migrants dans la Manche : un suspect mis en examen, neuf sont présentés à un juge

C'était le 24 novembre 2021, à l'aube, un bateau de pêche français découvrait un, puis deux, puis 10, puis 15 et au final 27 corps dans la Manche. Il s'agissait de migrants : des Kurdes d’Irak, d’un Kurde d’Iran, de trois Éthiopiens, d’une Somalienne, de quatre Afghans, d’un Égyptien et un Vietnamien, 17 hommes et 7 femmes ainsi que 3 adolescents qui avaient tenté de traverser le détroit du Pas-de-Calais à bord d'un petit bateau pneumatique. 2 migrants avaient survécu au drame, un Somalien et un Irakien.

Des passeurs afghans

7 mois après la tragédie, 15 personnes ont été mises en examen confirme le parquet de Paris. Il s'agirait d'un réseau de passeurs afghans. Selon nos informations, l'un des suspects a été mis en examen mercredi pour homicides et blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui et aide à l'entrée et au séjour d'un étranger en France en bande organisée, il est en détention provisoire. 9 passeurs présumés sont présentés ce jeudi à des juges d'instructions, 5 autres personnes qui avaient été placées en garde à vue ont été remises en liberté sans poursuite.