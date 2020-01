Morvillars : la cabane des gilets jaunes détruite par un incendie

Morvillars, France

Les images circulent sur les réseaux sociaux. Ce vendredi soir, vers 17h45, un incendie s'est déclaré dans la cabane des gilets jaunes, située près de la RD19, sur un terrain privé. Six pompiers ont été mobilisés pour venir à bout de cet incendie, a confirmé le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Territoire-de-Belfort.

En novembre 2019, la maisonnette construite près du rond-point, au bord de la route avait été rasée. Une autre cabane avait alors été construite sur un terrain privé, à la sortie de Morvillars, pour un bail d'un euro symbolique sur proposition du propriétaire.

Une cabane d'au moins 25 m²

"C'était une cabane d'au moins 25 m² avec une salle conviviale, des tables, des chaises et même des toilettes", précise une autre source sur la commune. Le lieu était fréquenté principalement par des gilets jaunes de Morvillars et Grandvillars. Certains venaient même de Bourogne et Fesches-le-Châtel.

Selon nos informations, les services de la Préfecture avaient récemment dressé un procès-verbal pour constater l'infraction : cette nouvelle cabane ayant été construite sans autorisation.