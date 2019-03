Morzine : la société des remontées mécaniques condamnée après la mort d'une fillette sur une piste bleue

Morzine, France

L'accident remonte à mars 2013. Une fillette de neuf ans, originaire de la région parisienne, meurt sur une piste bleue à Morzine (Haute-Savoie). La petite Marine Weber perd le contrôle alors qu'elle arrive au croisement de deux pistes. Elle est sur une piste bleue quand elle rebondit sur un remblai et va percuter une barrière de rondins en bois, qui n'était pas protégée.

Près de 120.000 euros pour indemniser la famille

Ce lundi, la Cour d'appel de Grenoble confirme la condamnation de la société des remontées mécaniques pour homicide involontaire (par faute simple de négligence). L'amende est ramenée de 50.000 à 20.000 euros par la Cour d'appel, mais les dommages et intérêts à verser aux membres de la famille constitués partie civile ne changent pas : près de 120.000 euros (114.000 de dommages et intérêts + 4.000 euros de "frais de justice").

La famille de la petite fille avait toujours pointé du doigt un manquement dans les règles de sécurité. Selon leur avocat, maître Roland Poynard, la piste bleue "n'a jamais été empruntée par les services des pistes qui le reconnaissent eux-mêmes (...) ils se contentaient de passer en bas et de regarder". "On ne peut pas exiger que tous les arbres d'une station soient protégés", reconnaît l'avocat, "mais il y a de l'anticipation à avoir et là, on ne s'est pas préoccupé de cette petite bleue de rien du tout".

Six ans de procédure

Après six ans de procédure, c'est un vrai soulagement pour l'avocat de la famille de Marine Weber. Maître Roland Poynard espère que "la société qui exploite les remontées mécaniques aura la gentillesse et surtout l'humanité d'arrêter le chemin de croix des victimes".

En effet, cela fait plusieurs fois que cette affaire passe devant un tribunal. En 2015, le dossier est jugé en première instance au tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains et la société des remontées mécaniques est condamnée. Elle fait appel de cette décision, mais la Cour d'appel de Chambéry confirme ce jugement. C'est à ce moment-là que la société des remontées se pourvoit en Cassation et que la décision est cassée pour une erreur de forme.

Cette fois, c'était le procès en appel qui se rejouait. La société des remontées mécaniques de Morzine peut encore se pourvoir en cassation.