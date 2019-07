Moselle : 23 morts sur les routes depuis le début de l'année

Talange, France

En 1 heure 30 seulement, 15 voitures sont interceptées sur l'autoroute. C'est beaucoup et cela surprend le directeur zonal du Grand-Est : "Il faut considérer qu'à n'importe quel moment on peut avoir des infractions. Pourtant, c'est un horaire on l'on pouvait estimer que les gens roulent raisonnablement. On ne peut qu'une fois rappeler que le respect de la vitesse ce n'est pas indicatif, c'est impératif."

La police lors d'une opération de contrôle à Talange, en Moselle. © Radio France - Victor Vasseur

La plupart des voitures arrêtées sont de grosse cylindrées. Toutes roulaient 20 à 40 km/h au dessus des limitations assure Michel Klein : "La vitesse, c'est l'un des facteurs, mais c'est un tout. Il y souvent aussi de l'alcool, des stupéfiants, de la vitesse, le non-respect des distances de sécurité."

A ECOUTER - Didier Martin, le préfet de la Moselle, qui regrette l'augmentation des accidents sur les routes du département. Copier

100 000 voitures par jour

Parmi les voitures arrêtées, un conducteur belge qui revient de Provence. Pour lui, ce sera 45 euros d'amende. En période de vacances, 100 000 véhicules par jour circulent sur l'A31. Mais il y a encore trop d'imprudent déplore Philippe Glorian, le commandant de la compagnie autoroutière CRS Alsace-Lorraine : "On a toujours une partie des conducteurs qui n'ont pas conscience des risques qu'ils font courir aux autres conducteurs autour d'eux."

Pendant les week-ends de chassé-croisé, des avions permettent aussi de contrôler les voitures, pour vérifier par exemple le respect des distances de sécurité.