Henridorff, France

Un accident a eu lieu mardi en début d'après-midi sur un passage à niveau à hauteur de la commune de Henridorff (Moselle). Une voiture a heurté un TER un peu avant 15h tout près du plan incliné de Saint-Louis Arzviller. La voiture aurait forcé le passage à niveau alors que les barrières étaient fermées, selon nos informations. La barrière est cassée.

Les 4 occupants de la voiture ont survécu au choc. © Radio France - Cécile Soulé

Les 4 passagers de la voiture, deux hommes de 80 et 81 ans et deux femmes de 81 et 74 ans, sont légèrement blessés et ont été transportés à l'hôpital de Saverne. Le conducteur du train est choqué. 62 personnes se trouvaient dans le TER qui reliait Metz à Strasbourg. Elles sont toujours confinées dans le train pour le moment. Aucun passager du train n'a été blessé. Le trafic est interrompu entre Saverne et Sarrebourg, les trains sont retenus en gare. La SNCF a commandé 3 autocars pour acheminer les voyageurs.

Il s'agit de la ligne TER, les liaisons TGV ne sont pas impactées.

Plus d'info à suivre.