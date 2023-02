Moselle : avec la fin des confinements, les agressions physiques ont augmenté en 2022

En 2022, si on prend 1.000 Mosellans, 10 d'entre eux ont été victimes d'atteintes à leur intégrité physique. C'est ce qui ressort du bilan de la sécurité en Moselle pour l'année 2022, présenté par le préfet Laurent Touvet, mercredi 15 février. Pour la première année sans confinement , les atteintes aux personnes ont augmenté de 32% par rapport à 2019, avant la pandémie. Les agressions se produisent à la fois au sein même du foyer, avec une augmentation du nombre de victimes de violences intrafamiliales de 13% en un an, et sur la voie publique, avec des agressions en pleine rue et parfois des déchainements de violences.

"Peut-être que les confinements et les restrictions de circulation ont conduit un grand nombre de personnes à être contraintes de vivre dans des petits appartements", explique Laurent Touvet, préfet de la Moselle. "Il y a toute une violence rentrée, qui ensuite trouve à s'exprimer brutalement, et qui a conduit à cette augmentation significative." Le préfet remarque aussi une avancée dans la prise en compte des violences intrafamiliales. "Jusqu'ici, ces violences étaient dissimulées. Désormais, on constate une libération de la parole, qui conduit par exemple les voisins à venir signaler des faits alors que précédemment, chacun se bouchait les oreilles."

Large déploiement des téléphones grave danger

Les dispositifs de protection des femmes victimes de violences conjugales ont aussi été renforcés l'an dernier. Le nombre de téléphones grave danger , permettant de signaler directement à la police des violences, a quasiment été multiplié par cinq à Metz, passant de 24 attributions en 2021 à 114 en 2022. "C'est un dispositif assez ancien, mais qui est en train de prendre son envol. On attribue de plus en plus ce téléphone", assure Yves Badorc, procureur de la République de Metz.

Sur les 99 confiés au parquet au 10 janvier, 71 sont activés dans la juridiction. "L'appréciation du danger est très subjective, on ne va pas se poser trop de questions", explique-t-il. "Si la femme victime s'estime en difficulté, on fera tout pour lui attribuer. Aujourd'hui, on a la ressource pour satisfaire tous les besoins. Le parquet de Metz s'est engagé dans la voie de l'utilisation la plus effective possible."

Moins de vols et de cambriolages

La fin des confinements et des couvre-feu marque aussi le rebond des trafics de stupéfiants. En 2022, 221 affaires de trafics ont été élucidées par la police, 55 trafics démantelés par la gendarmerie. C'est plus qu'en 2021. Les règlements de compte se sont aussi multipliés, avec deux personnes tuées dans le Thionvillois et plusieurs autres blessés. Le trafic de stupéfiants a changé de forme depuis la crise sanitaire et est lui aussi en proie à une "ubérisation", avec des livraisons de stupéfiants à domicile.

En revanche, les vols et les cambriolages sont en baisse de 12% par rapport aux chiffres avant la pandémie. Seuls les vols d'accessoires sur des véhicules retrouvent leur niveau de 2019. Concernant la sécurité routière, les chiffres sont stables par rapport à la période pré-Covid. En 2022, il y a eu 352 accidents corporels sur les routes de Moselle, soit environ un par jour. 45 personnes ont été tuées, pour 462 blessées.